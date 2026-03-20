Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия за деца със специални нужди

Екипът на конната база във варненското село Долище спешно търси нов дом за своите три кончета. Животните участват в терапия за деца със специални нужди, а заниманията се провеждат сред природата. От екипа съобщават, че са получили уведомление да освободят мястото и вече активно търсят нов терен.

„Мястото не е наше и собственикът може би има някакви други идеи за него. Помоли ни да си потърсим друго място“, обясни Ирена Методиева сдружение “ЗаЕдно можем”.

Тя обясни, че са на това място от две години.

„Собственикът каза, че ще ни изчака колкото е необходимо. Но ни се иска за наше спокойствие, понеже сезона сега започва. Децата цяло зима не са идвали на терапия и чакат с нетърпение да започнем. Ако се преместим на ново място, това изисква време за адаптация на конете. Те няма как да започнат веднага работа. Трябва да посвикнат с новото място.“

Ирена Методиева обясни какви условия са необходими за новия терен.