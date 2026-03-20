Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия за деца със специални нужди

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Петър Дойкински
Чете се за: 02:15 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Екипът на конната база във варненското село Долище спешно търси нов дом за своите три кончета. Животните участват в терапия за деца със специални нужди, а заниманията се провеждат сред природата. От екипа съобщават, че са получили уведомление да освободят мястото и вече активно търсят нов терен.

Животните се намират в конната база край село Долище, но скоро ще се наложи да намерят нов дом. Конната терапия помага на деца със специални нужди за да се развиват физически и емоционално. Кончетата са три наброй.

„Мястото не е наше и собственикът може би има някакви други идеи за него. Помоли ни да си потърсим друго място“, обясни Ирена Методиева сдружение “ЗаЕдно можем”.

Тя обясни, че са на това място от две години.

„Собственикът каза, че ще ни изчака колкото е необходимо. Но ни се иска за наше спокойствие, понеже сезона сега започва. Децата цяло зима не са идвали на терапия и чакат с нетърпение да започнем. Ако се преместим на ново място, това изисква време за адаптация на конете. Те няма как да започнат веднага работа. Трябва да посвикнат с новото място.“

Ирена Методиева обясни какви условия са необходими за новия терен.

„Идеалните условия са тук тези. Тук минава рекичката, нататък започва гората, ние излизаме. Там сме разположили различни играчки. С тях правим игри, с които обучаваме децата на различни умения. Отделно имаме доста поляни, в които конете, когато не работят, пасат свободно. И така си живеят прекрасен конски живот, за да могат след това да бъдат добри терапевти.“

Вижте повече в прякото включване на Петър Дойкински.

ТОП 24

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
1
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
2
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
3
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
4
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Дъжд и сняг през следващите дни
5
Дъжд и сняг през следващите дни
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
6
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
4
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
6
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

Още от: У нас

Разбиха наркооранжерия в Бургас- изетти са 15 кг марихуана, съхранявани в бидони
Разбиха наркооранжерия в Бургас- изетти са 15 кг марихуана, съхранявани в бидони
Ръководствата на МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите Ръководствата на МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите
Чете се за: 01:37 мин.
Първолаци, запленени от филмите за ледения континент, се срещнаха с антарктическия екип на БНТ Първолаци, запленени от филмите за ледения континент, се срещнаха с антарктическия екип на БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Пазарът на труда у нас - расте интересът към работници от трети страни Пазарът на труда у нас - расте интересът към работници от трети страни
Чете се за: 02:40 мин.
Цветелина Пенева за машинното гласуване: Хартията за машините не се тества, това може да доведе до проблеми Цветелина Пенева за машинното гласуване: Хартията за машините не се тества, това може да доведе до проблеми
Чете се за: 02:45 мин.
Месец преди изборите все още не е ясно къде ще се помещава РИК- Благоевград Месец преди изборите все още не е ясно къде ще се помещава РИК- Благоевград
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в битка за парламента
Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в...
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването "Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Цените на горивата - с колко е поскъпването в Русе? Цените на горивата - с колко е поскъпването в Русе?
Чете се за: 02:20 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Цветелина Пенева за машинното гласуване: Хартията за машините не се...
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
6 пожарни гасиха пожар в автоморга в Хасково
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Разбиха наркооранжерия в Бургас- изетти са 15 кг марихуана,...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
