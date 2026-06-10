БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова ще посрещне делегации от 12 държави на форум в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес

илияна йотова дефицитът трупал последните месеци
Снимка: БТА
Слушай новината

Среща на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа ще се проведе днес в София. Домакин на юбилейното 30-о издание на формата е президентът Илияна Йотова. Началото на инициативата е поставено от България през 1996 година.

Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния.

Президентът Илияна Йотова ще посрещне в НДК ръководителите на делегациите от 12 държави участнички. Това са Босна и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Косово, Молдова, Гърция, Турция, Хърватия и Румъния.

В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, председателствана от министъра на външните работи Велислава Петрова.

#Процес за сътрудничество в Югоизточна Европа #Илияна Йотова, президент #Северна Македоноя #Турция #Косово #НДК #Словения #румъния #София #Гърция #Република Албания # Босна и Херцеговина #Черна гора #молдова #Хърватия

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката катастрофа на "Челопешко шосе"
2
Съдът гледа мярката на единия от шофьорите, причинили жестоката...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
3
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе"
4
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата...
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с 30-километров линеен парк
5
"Зеленият ринг" на София ще свързва над 30 квартала с...
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
6
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Балкани

Регионалното сътрудничество - залог за бързо развитие на региона
Регионалното сътрудничество - залог за бързо развитие на региона
Българският патриарх Даниил ще участва в честванията за Вселенския патриарх Вартоломей Българският патриарх Даниил ще участва в честванията за Вселенския патриарх Вартоломей
Чете се за: 01:12 мин.
Силяновска обяви, че по време на Срещата на върха на ПСЮИЕ в София ще се срещне с българския президент Йотова Силяновска обяви, че по време на Срещата на върха на ПСЮИЕ в София ще се срещне с българския президент Йотова
Чете се за: 00:52 мин.
Румънските власти заловиха двама мъже при опит да пласират близо 100 000 фалшиви евро; Румънските власти заловиха двама мъже при опит да пласират близо 100 000 фалшиви евро;
Чете се за: 00:45 мин.
Случаят с Ива от Кочани: Външното министерство наема един от най-добрите адвокати в РСМ за защитата на момичето Случаят с Ива от Кочани: Външното министерство наема един от най-добрите адвокати в РСМ за защитата на момичето
Чете се за: 06:30 мин.
След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа След репортаж на БНТ: МВнР с позиция за Ива Михайлова от Кочани – ще продължим да ѝ оказваме подкрепа
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Дилъри на книжки: В Чехия предлагат услугите си във фейсбук групи
Чете се за: 05:15 мин.
Сигурност и правосъдие
Гонките в София: МВР посочи рисковите булеварди, Столичната община планира писта Гонките в София: МВР посочи рисковите булеварди, Столичната община планира писта
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста След оставката на Георги Кандев: Директорът на СДВР Любомир Николов поема поста
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
НАСА обяви имената на екипажа на следващата си голяма мисия "Артемис III" НАСА обяви имената на екипажа на следващата си голяма мисия "Артемис III"
Чете се за: 01:15 мин.
Още
"Референдум" от Брюксел: Новият бюджет на ЕС и...
Чете се за: 08:52 мин.
У нас
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
64-годишен мъж бе спасен от животозастрашаваща аневризма в корема
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Американският президент нареди ответен удар срещу Техеран
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ