Лионел Меси е готов за своя шести Мондиал

Лионел Меси тренира с националния отбор на Аржентина и е готов за своето шесто световно първенство. В това увери селекционерът Лионел Скалони в навечерието най-голямото спортно събитие за годината. БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

С голяма част от играчите, които триумфираха преди 4 години в Катар начело с почти 39-годишния нападател, аржентинците провеждат финалната част от своята тренировка в Обърн, Алабама. Въпреки лекото неразположение, което почувства легендарната десетка преди седмица в мач за клубния Интер Маями, тази нощ нападателят ще вземе участие в последната проверка на „гаучосите“ преди Мондиала. В нея съперник на „албиселесте“ ще бъде Исландия.

„Лионел ще играе в контролната среща, която ни предстои. Това, което не знам, е колко минути. Ще говоря с него и ще преценим колко време да прекара на терена, за да избегнем каквито и било рискове, но ще играе. Неговото присъствие на световното първенство е толкова важно за нас, както винаги е било. Атмосферата, която създава около себе си, е просто невероятна“, заяви Скалони.

Първият мач на Аржентина на световното е в ранните часове на 17 юни срещу Алжир, а в групата на действащите световни шампиони са още отборите на Австрия и Йордания.

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