7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала край симитлийското село Осеново

В следобедните часове вчера 7-годишно момче е паднало от скала в района на село Осеново в община Симитли.

Причините за инцидента все още се изясняват. По първоначална информация момчето си е играело на скала край село Осеново, подхлъзнало се е и си е ударило главата. Сигнал за инцидента е подала баба му. На място незабавно е изпратен екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Симитли, който е транспортирал детето до Спешното отделение на МБАЛ Благоевград.

То е прието с тежка мозъчна травма и счупен втори шиен прешлен – сериозно състояние, което е наложило спешното му транспортиране до болница „Пирогов“. Настанено е в детската реанимация.

От пресцентъра на полицията казаха, че става въпрос за битов инцидент и към този момент не е образувано досъдебно производство.