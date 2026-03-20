Без пробив: ЕС не успя да постигне съгласие за заем за Украйна

По другата голяма тема - заемът от 90 млрд евро за Украйна, който Унгария блокира, пробив не беше постигнат. Според председателя на Европейския съвет Антонио Коща, никой не може да изнудва институциите на ЕС и лидерите ясно са осъдили отношението на унгарския премиер Виктор Орбан. Преди срещата Орбан заяви, че когато потече петрол по петролопровода "Дружба", тогава Будапеща ще свали ветото. Ето какво каза и председателят на Еврокомисията.

Урсула фон Дер Лайен, председател на ЕК: "Нека бъда ясна къде сме: заемът остава блокиран, защото един лидер не спазва думата си. Но нека повторя това, което вече съм казала в Киев - ние ще осигурим парите по един или друг начин."