БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:15 мин.
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започна отчетният конгрес на Българския футболен съюз

від БНТ , Репортер: Калин Гугов
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

След края на редовния отчетен конгрес на БФС е предвидена пресконференция.

Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов откри 13-ия редовен конгрес с кратко експозе, в което представи дейността на централата в последната една година. Конгресът обхваща периода от 11-и април 2025-а година до днес. Конгресът днес е отчетен, свикан според Устава на БФС и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

490 клуба са членовете на БФС в момента, 306 от тях са изпратили заявления в деловодството, че ще участват на конгреса. От тях присъстваха 248, което е повече от половината членове и кворумът е налице, което даде възможност Конгресът да започне своята работа.

"Подкрепяме клубовете си да създават таланти. Започваме изграждането на академия на БФС, ще участваме в изграждането на спортен научен център", очерта основните приоритети Георги Иванов.

Веднага след това делегатите гласуваха избор на работните комисии. Неделчо Михайлов оглави мандатната комисия, Комисия по допълнение на Устава с председател Йордан Иванов от Ботев (Нови Пазар) и комисия по решенията и по протокола, председателствана от Дочко Дочев от Левски (град Левски).

Дневният ред днес включва шест точки: 1. приемане на Отчет за програмата на БФС за периода 2022-2026, 2. Приемане на финансов отчет за 2025 година, 3. приемане на програмата на БФС, 4. приемане на бюджета, 5. изменения и изпълнения на Устава, 6. Приемане на решение за участие на БФС в националния център за спортна наука.

Подробности ще открието във видеото от репортера Калин Гугов.

#Български футболен съюз

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
1
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
2
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
3
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев...
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
4
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с...
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да охраняват Ормузкия проток
5
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
6
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
4
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
6
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

Още от: Футбол

Георги Иванов отчете решението на БФС, след което България ще се гордее с националния си отбор
Георги Иванов отчете решението на БФС, след което България ще се гордее с националния си отбор
Стадион "Българска армия" ще има тревно покритие, като на най-добрите терени по света Стадион "Българска армия" ще има тревно покритие, като на най-добрите терени по света
Чете се за: 01:20 мин.
Георги Иванов закри редовния Конгрес на Българския футболен съюз Георги Иванов закри редовния Конгрес на Българския футболен съюз
Чете се за: 04:00 мин.
БФС представи бюджета и стратегия за следващите четири години БФС представи бюджета и стратегия за следващите четири години
Чете се за: 04:15 мин.
Пламен Николов: Убеден съм, че Левски може да стане шампион Пламен Николов: Убеден съм, че Левски може да стане шампион
Чете се за: 01:15 мин.
Хамес Родригес се завръща и повежда Колумбия за контролите с Хърватия и Франция Хамес Родригес се завръща и повежда Колумбия за контролите с Хърватия и Франция
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в парламента, ако гласуваме сега "Мяра": Кои политически сили ще намерят място в парламента, ако гласуваме сега
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентарни Избори 2026
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
На 97-годишна възраст почина украинският патрирах Филарет На 97-годишна възраст почина украинският патрирах Филарет
Чете се за: 01:27 мин.
По света
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога
Чете се за: 01:30 мин.
По света
"Избори 2026: Избери важното": БНТ с над 2000 минути...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ