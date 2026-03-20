Започна отчетният конгрес на Българския футболен съюз

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов откри 13-ия редовен конгрес с кратко експозе, в което представи дейността на централата в последната една година. Конгресът обхваща периода от 11-и април 2025-а година до днес. Конгресът днес е отчетен, свикан според Устава на БФС и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

490 клуба са членовете на БФС в момента, 306 от тях са изпратили заявления в деловодството, че ще участват на конгреса. От тях присъстваха 248, което е повече от половината членове и кворумът е налице, което даде възможност Конгресът да започне своята работа.

"Подкрепяме клубовете си да създават таланти. Започваме изграждането на академия на БФС, ще участваме в изграждането на спортен научен център", очерта основните приоритети Георги Иванов.

Веднага след това делегатите гласуваха избор на работните комисии. Неделчо Михайлов оглави мандатната комисия, Комисия по допълнение на Устава с председател Йордан Иванов от Ботев (Нови Пазар) и комисия по решенията и по протокола, председателствана от Дочко Дочев от Левски (град Левски).

Дневният ред днес включва шест точки: 1. приемане на Отчет за програмата на БФС за периода 2022-2026, 2. Приемане на финансов отчет за 2025 година, 3. приемане на програмата на БФС, 4. приемане на бюджета, 5. изменения и изпълнения на Устава, 6. Приемане на решение за участие на БФС в националния център за спортна наука.

