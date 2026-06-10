любослав пенев официално пое локомотив софия

Любослав Пенев е новият старши треньор на Локомотив София. Новината беше потвърдена от собственика на клуба Веселин Стоянов, който разкри, че договорът на специалиста е за една година с опция за удължаване с още един сезон.

"Той се чувства добре и има огромно желание за работа. Договорът е за 1+1 години“, заяви Стоянов.

Така Пенев официално се завръща към треньорската дейност след труден период, в който водеше битка с онкологично заболяване. В края на миналата година състоянието му беше сериозно, а лечението му премина в Германия, преди да бъде продължено в България през първите месеци на 2026 година.

През март легендарният нападател даде интервю за испански медии, в което увери, че се чувства добре и постепенно се възстановява. Сега той е готов отново да се върне край тъчлинията и да започне ново предизвикателство в треньорската си кариера.

За Пенев това е втора тежка битка със заболяване. През 1994 година той пребори рак на тестисите, което го лиши от участие на Световно първенство по футбол 1994, когато България постигна историческото четвърто място.

Последният клуб, който Пенев води, беше Локомотив Пловдив през 2024 година. В богатата си треньорска кариера той е бил начело още на ЦСКА, Литекс, Ботев Пловдив, Хебър и ЦСКА 1948, както и на втория отбор на Валенсия.

Очаква се в следващите дни новият наставник да бъде официално представен от ръководството на Локомотив София и да започне подготовката на отбора за новия сезон.