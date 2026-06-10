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Луиш Фиго: Португалия разполага с един от най-силните отбори в света

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Спорт
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Легендата на Португалия определи Испания сред големите фаворити за световната титла

Луиш Фиго: Португалия разполага с един от най-силните отбори в света
Снимка: БГНЕС
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Легендата на португалския футбол и носител на Златната топка Луиш Фиго смята, че халфът на Пари Сен Жермен Витиня е сред основните кандидати за най-престижното индивидуално отличие във футбола, ако направи силно Световно първенство.

В интервю Фиго подчерта, че успешният сезон на полузащитника вече го поставя сред водещите претенденти за Златната топка.

"Ако Португалия направи силен Мондиал, Витиня има всички условия да спечели Златната топка. Той вече триумфира в Шампионската лига и френското първенство, а това винаги има значение при подобни отличия. Витиня е много динамичен футболист, притежава отличен пас, изключителен поглед върху играта и висока техническа класа. Без съмнение той е един от играчите, които могат да направят разликата на това световно първенство“, заяви Фиго.

Бившият футболист на Барселона и Реал Мадрид коментира и очакванията към звездите Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе, които ще се опитат да поведат националните си отбори към световния връх.

"Вярно е, че сезонът им беше разочароващ от гледна точка на трофеите, но това не означава, че Световното първенство ще бъде същото. Когато един играч отиде в националния отбор, контекстът и усещанията са напълно различни. Мондиалът е уникална възможност да блеснеш и да спечелиш изключително важен трофей. Говорим за двама от най-добрите футболисти в света“, каза Фиго.

Португалската легенда отдели специално внимание и на Испания, която според него е сред основните фаворити за титлата.

"Без съмнение Испания е един от големите кандидати за световната титла. Те разполагат с изключително силен състав във всички линии. Играчите им се състезават в най-добрите клубове в света, имат качество, талант и опит. Освен това от дълго време играят заедно в националния отбор, което винаги е сериозно предимство“, коментира той.

Фиго изрази оптимизъм и за шансовете на Португалия на предстоящия Мондиал.

"Португалия също разполага с изключително поколение футболисти. Смятам, че имаме един от най-силните национални отбори в света и пристигаме на Световното първенство с големи амбиции и увереност. Надяваме се да оправдаем очакванията и да постигнем целите си“, завърши носителят на Златната топка за 2000 година.

#Мондиал 2026 #Национален отбор на Португалия по футбол #Луиш Фиго

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