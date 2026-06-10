БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Публикуваха резултатите от матурите
Чете се за: 00:25 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лионел Меси: Аржентина запази глада за успехи и е готова да защитава световната титла

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на "албиселесте“ отбеляза гол при победата над Исландия и увери, че шампионският манталитет в отбора е непроменен

Лионел Меси: Аржентина запази глада за успехи и е готова да защитава световната титла
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Лионел Меси изпрати силно послание към съперниците на Аржентина само дни преди началото на Мондиал 2026. Капитанът на световните шампиони заяви, че отборът продължава да бъде воден от същия ентусиазъм и желание за победи, които го изведоха до титлата в Катар през 2022 година.

Суперзвездата се завърна на терена след физически дискомфорт и се разписа при убедителния успех с 3:0 над Исландия в последната контрола на "албиселесте“ преди старта на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

"Нямах търпение да играя. Щастлив съм, чувствам се добре и се наслаждавам на всеки момент“, заяви Меси след срещата, признавайки, че е искал възможно най-бързо да остави зад гърба си притесненията около физическото си състояние.

38-годишният нападател подчерта, че успехите през последните години не са променили манталитета на тима.

"Отборът продължава да показва, че има същото желание и ентусиазъм. Ще вървим стъпка по стъпка, но с голяма вяра в това, на което сме способни“, каза още капитанът на Аржентина.

Световните шампиони започват защитата на титлата си следващата седмица, а Меси и компания отново са сред големите фаворити за трофея.

Свързани статии:

Лионел Меси блесна при убедителна победа на Аржентина преди старта на Мондиала (ВИДЕО)
Лионел Меси блесна при убедителна победа на Аржентина преди старта на Мондиала (ВИДЕО)
Капитанът се завърна с гол и асистенция при успеха с 3:0 над...
Чете се за: 02:22 мин.
#Национален отбор на Аржентина по футбол #Мондиал 2026 # Лионел Меси

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
2
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище и изпуснал автобуса
3
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище...
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"
4
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте...
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна агенция „Разузнаване“
5
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна...
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот и здраве" за застрахователна дейност
6
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Мондиал 2026

Сомалийският съдия, който бе отзован от Мондиала бе посрещнат в родината си като национален герой
Сомалийският съдия, който бе отзован от Мондиала бе посрещнат в родината си като национален герой
Футболната федерация на Сенегал с изявление по повод проверките за сигурност, на които бе подложен националният отбор Футболната федерация на Сенегал с изявление по повод проверките за сигурност, на които бе подложен националният отбор
Чете се за: 01:55 мин.
Португалия е фаворит №1 сред българските фенове преди старта на Мондиал 2026 Португалия е фаворит №1 сред българските фенове преди старта на Мондиал 2026
Чете се за: 02:15 мин.
Легендарната "Ацтека“ е готова за откриването на Мондиал 2026 Легендарната "Ацтека“ е готова за откриването на Мондиал 2026
Чете се за: 02:22 мин.
Стотици фенове подкрепиха Германия на открита тренировка преди старта на Мондиал 2026. Стотици фенове подкрепиха Германия на открита тренировка преди старта на Мондиал 2026.
Чете се за: 01:32 мин.
Луиш Фиго: Португалия разполага с един от най-силните отбори в света Луиш Фиго: Португалия разполага с един от най-силните отбори в света
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Публикуваха резултатите от матурите НА ЖИВО: Публикуваха резултатите от матурите
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Край на синята трудова книжка: Готова ли е България за електронните...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн: За нас е много...
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
САЩ удариха Иран: Ислямската република отвърна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ