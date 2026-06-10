Лионел Меси: Аржентина запази глада за успехи и е готова да защитава световната титла

Лионел Меси изпрати силно послание към съперниците на Аржентина само дни преди началото на Мондиал 2026. Капитанът на световните шампиони заяви, че отборът продължава да бъде воден от същия ентусиазъм и желание за победи, които го изведоха до титлата в Катар през 2022 година.

Суперзвездата се завърна на терена след физически дискомфорт и се разписа при убедителния успех с 3:0 над Исландия в последната контрола на "албиселесте“ преди старта на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

"Нямах търпение да играя. Щастлив съм, чувствам се добре и се наслаждавам на всеки момент“, заяви Меси след срещата, признавайки, че е искал възможно най-бързо да остави зад гърба си притесненията около физическото си състояние.

38-годишният нападател подчерта, че успехите през последните години не са променили манталитета на тима.

"Отборът продължава да показва, че има същото желание и ентусиазъм. Ще вървим стъпка по стъпка, но с голяма вяра в това, на което сме способни“, каза още капитанът на Аржентина.

Световните шампиони започват защитата на титлата си следващата седмица, а Меси и компания отново са сред големите фаворити за трофея.