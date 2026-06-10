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Лионел Меси блесна при убедителна победа на Аржентина преди старта на Мондиала (ВИДЕО)

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Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
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Капитанът се завърна с гол и асистенция при успеха с 3:0 над Исландия в последната контрола на световните шампиони

Лионел Меси блесна при убедителна победа на Аржентина преди старта на Мондиала (ВИДЕО)
Снимка: AP Photo
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Аржентина завърши подготовката си за световното първенство с категорична победа с 3:0 над Исландия в приятелска среща, изиграна в Алабама. В центъра на вниманието отново беше Лионел Меси, който се завърна на терена с гол и асистенция и даде сериозна заявка за предстоящия Мондиал.

Селекционерът Лионел Скалони заложи на смесен състав от титуляри и резерви, но това не попречи на "албиселесте“ да демонстрира познатото си самочувствие и контрол върху играта. Южноамериканците поведоха още през първото полувреме чрез Валентин Барко, като важна роля за попадението изигра Джулиано Симеоне.

Исландците се опитаха да окажат съпротива и на моменти задържаха топката, но разликата в класите беше очевидна. Аржентинците контролираха събитията на терена и не позволиха на съперника да застраши сериозно вратата им.

Един от положителните моменти за световните шампиони беше и завръщането на Николас Пас след контузия. Най-големите аплодисменти обаче бяха запазени за Меси, който се появи в игра през второто полувреме.

Само за около 25 минути капитанът остави своя отпечатък върху мача. Той участва в ситуацията, довела до дузпа за Аржентина, която впоследствие реализира без колебание, а след това асистира на Тиаго Алмада за третото попадение в срещата.

Макар двубоят да беше приятелски, напрежението не липсваше. Главният съдия показа общо осем жълти картона, шест от които на футболисти на Исландия.

С успеха Аржентина приключи контролите преди световното първенство по най-добрия възможен начин. А завръщането на Меси с гол и асистенция е още една причина феновете на "албиселесте“ да гледат с оптимизъм към защитата на световната титла.

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#Национален отбор на Аржентина по футбол # Лионел Меси

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