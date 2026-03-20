Христо Илиев и Никола Караманолов отпаднаха в сериите на 60 м на световния шампионат по лека атлетика в зала

Българските спринтьори Христо Илиев и Никола Караманолов отпаднаха в сериите на 60 метра на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша).

Националният рекордьор Илиев се нареди пети в шеста серия с 6.63 секунди, а първи финишира защитаващият титлата си и европейски шампион Джеремая Азу (Великобритания) с 6.55.

Караманолов финишира четвърти във втора серия с 6.66 секунди, а победител е световният шампион в дисциплината от 2016 година Трейвон Бромел (САЩ) с 6.52 секунди.

"Чувствам се добре. Не е резултатът, който очаквах, но това е световно първенство не може да гарантираш колко ще бягаш. Радвам се, че направих един стабилен резултат и малко не ми достигна да се класирам за полуфинала. За лятото искам да обърна внимание на подготовката ми доста сериозно, най-вече на моя старт и очаквам участие на европейското първенство за мъже и жени", каза Караманолов след участието си.

Полуфиналите и финалът на 60 метра при мъжете са във вечерната сесия от първия ден на шампионата на планетата.

