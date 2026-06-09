Радостин Любомиров и Велизар Димитров преди старта на Мондиал 2026: Очакват ни 104 мача и много емоции

Българската национална телевизия е напълно готова за старта на световното първенство по футбол през 2026 година. Това увериха журналистът на БНТ Радостин Любомиров и бившият национал Велизар Димитров по време на гостуването си в предаването "Още от деня“.

Любомиров подчерта, че зрителите ще могат да проследят абсолютно всички срещи от шампионата в САЩ, Канада и Мексико.

"104 двубоя, всеки един от тях, независимо в кое време на денонощието, ще бъде на живо в ефира на БНТ 1 и БНТ 3“, заяви той.

Журналистът разкри още, че 56 от срещите ще бъдат съпътствани от специално студио „Трето полувреме“, в което ще участват между 40 и 50 анализатори и гост-коментатори.

"Вече имаме хора в Мексико Сити, в Канада и на Западния бряг на САЩ. Зрителите ще бъдат максимално близо до атмосферата на турнира“, допълни Любомиров.

От своя страна Велизар Димитров призна, че няма търпение надпреварата да започне и посочи Испания и Аржентина като отборите, на които симпатизира.

"Това са едни от най-атрактивните отбори, които играят футбол, какъвто лично на мен ми харесва – бърз, техничен и динамичен“, коментира бившият национал.

Двамата обърнаха внимание и на потенциалните изненади на шампионата. Според тях Турция и Норвегия разполагат с талантливи поколения и могат да оставят сериозна следа на Мондиал 2026.

Любомиров не скри и очакванията си за представянето на фаворитите.

"Ако трябва да посоча фаворит на разума, това е Франция. А моят скрит жокер е Португалия – отбор с изключителен баланс и класа във всяка линия“, каза той.

По отношение на голмайсторския приз Велизар Димитров заложи на Ерлинг Холанд, докато Любомиров посочи Хари Кейн като своя фаворит.

Според двамата една от най-големите интриги на турнира може да бъде евентуален четвъртфинален сблъсък между Аржентина и Португалия.

"По ирония на съдбата Лионел Меси и Кристиано Роналдо могат да се срещнат за последен път на световно първенство. Това би бил изключителен момент за футбола“, отбеляза Любомиров.

Световното първенство стартира на 11 юни, а БНТ ще предложи на зрителите пълно отразяване на турнира с всички 104 мача на живо по каналите на обществената телевизия.