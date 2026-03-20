С 30 евроцента поскъпнаха горивата на бензионстанции в Русе

Само за месец цените на горивата в Русенско са поскъпнали с 30 евроцента за крайния потребител. Някои от собствениците на бензиностанции са принудени да работят без надценка. От бранша предупреждават за реална опасност от фалити. Именно заради скока по бензиностанциите кабинетът прие помощ от 20 евро за най-уязвимите групи. Мярката ще е в сила до 30 юни, но ще бъде въведена, когато три поредни дни средната цена на горивата достигне нива от над 1,60 евро за литър.

Шофьорите в Русе са принудени да правят икономии заради високите цени на горивата.

Шофьорите споделят:

"Тази седмица не съм зареждал, иначе в седмицата по два пъти зареждам." "По-малко движение гледаме с колата, да нямаме такива разходи." "Ако ни спрат кранчето сега и руснаци, и иранци, няма да имаме гориво. Или горивото ще скочи над 2 евро може би."

Според собственици на бензиностанции държавата трябва да се намеси със спешни мерки за овладяване на кризата.

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: "Днес сутринта едровата цена достигна почти 1,55 евро. Аз смятам, че това ще продължи. Ще има доста затворени бензиностанции."

Помощта от 20 евро за най-уязвимите от бранша определят като неработеща. И обясняват, че в Русе все още има бензиностанции, които продават под 1,60 евро - без печалба.

"За работа това не става. По-добре глобално да се решат въпросите, защото това е решението."

От представители на бизнеса в Русе предлагат да бъде свалено ДДС-то.

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: "20 евро - това е смешна работа. И критериите, по които ще се изберат тези хора, също са неадекватни. Това гориво, което е в чужбина се вади от резерва, трябва да бъде доставено на територията на страната. Трябва да бъде свалено ДДС-то. И да се проведат разговори с Европейската комисия за акцизите."

От сектора предупреждават, че при ескалация на конфликта в Близкия изток, освен до криза с цените, може да се стигне и до проблем с доставките на горива у нас.