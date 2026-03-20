БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С 30 евроцента поскъпнаха горивата на бензионстанции в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

От бизнеса предупреждават за опасност от фалити

въоръжен грабеж бензиностанция стара загора
Слушай новината

Само за месец цените на горивата в Русенско са поскъпнали с 30 евроцента за крайния потребител. Някои от собствениците на бензиностанции са принудени да работят без надценка. От бранша предупреждават за реална опасност от фалити. Именно заради скока по бензиностанциите кабинетът прие помощ от 20 евро за най-уязвимите групи. Мярката ще е в сила до 30 юни, но ще бъде въведена, когато три поредни дни средната цена на горивата достигне нива от над 1,60 евро за литър.

Шофьорите в Русе са принудени да правят икономии заради високите цени на горивата.

Шофьорите споделят:

"Тази седмица не съм зареждал, иначе в седмицата по два пъти зареждам."

"По-малко движение гледаме с колата, да нямаме такива разходи."

"Ако ни спрат кранчето сега и руснаци, и иранци, няма да имаме гориво. Или горивото ще скочи над 2 евро може би."

Според собственици на бензиностанции държавата трябва да се намеси със спешни мерки за овладяване на кризата.

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: "Днес сутринта едровата цена достигна почти 1,55 евро. Аз смятам, че това ще продължи. Ще има доста затворени бензиностанции."

Помощта от 20 евро за най-уязвимите от бранша определят като неработеща. И обясняват, че в Русе все още има бензиностанции, които продават под 1,60 евро - без печалба.

"За работа това не става. По-добре глобално да се решат въпросите, защото това е решението."

От представители на бизнеса в Русе предлагат да бъде свалено ДДС-то.

Венцислав Пенгезов, собственик на бензиностанция: "20 евро - това е смешна работа. И критериите, по които ще се изберат тези хора, също са неадекватни. Това гориво, което е в чужбина се вади от резерва, трябва да бъде доставено на територията на страната. Трябва да бъде свалено ДДС-то. И да се проведат разговори с Европейската комисия за акцизите."

От сектора предупреждават, че при ескалация на конфликта в Близкия изток, освен до криза с цените, може да се стигне и до проблем с доставките на горива у нас.

#цена на горивата #Русе #бензиностанции #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
1
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
2
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Дъжд и сняг през следващите дни
3
Дъжд и сняг през следващите дни
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
4
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев...
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
5
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с...
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да охраняват Ормузкия проток
6
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
4
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
6
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

Туристическият бранш се задъхва от липсата на кадри - как се справя бизнесът?
Туристическият бранш се задъхва от липсата на кадри - как се справя бизнесът?
ЕК създава нов режим за регистрация на фирми в ЕС
Чете се за: 06:20 мин.
Акция "Чиста храна" започва МЗХ, БАБХ и МВР
Чете се за: 03:55 мин.
Евродепутатът Илия Лазаров: Българското вино трябва да излезе от идеята за това, че е евтино вино
Чете се за: 07:35 мин.
На загуба: Автобусните превозвачи искат компенсации заради цените на горивата
Чете се за: 02:37 мин.
Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в битка за парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
"Няма ток – няма вода": Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Цените на горивата - с колко е поскъпването в Русе?
Чете се за: 02:20 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Цветелина Пенева за машинното гласуване: Хартията за машините не се...
Чете се за: 02:45 мин.
Политика
Разбиха наркооранжерия в Бургас- изетти са 15 кг марихуана,...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ