Кабинетът гласува мярката за подпомагане на уязвимите групи заради цените на горивата

Служебното правителство гласува на днешното си заседание мярката за подкрепа на уязвимите групи заради високите цени на горивата.

Кабинетът прие помощ от 20 евро за най-уязвимите групи заради скока по бензиностанциите. Помощта ще се праща от Агенция "Социално подпомогане". Хората, които имат право на подпомагането трябва да имат доходи за 2025 г. по-малки или равни на 652 евро, а за 2024 г. – 237 евро, да имат законно притежавано превозно средство или лизингово такова. Мярката ще е в сила до 30 юни, но ще бъде въведена, когато три поредни дни средната цена на горивата достигне нива от над 1,60 евро за литър.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Компенсацията на месечна база и стартира при едно условие и това условие е три поредни дни средната цена на крайна на масовате горива А 95 N или дизеловите горива да достигнат нива над 1,60 евро за литър по данни на Националната агенция за приходите. Това представлява приблизително 20% увеличение на цените на дребно на горивата спрямо средномесечните цени на дребно."

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Ще следим цените на горивата през касовите бележки, които НАП получава в реално време, така че всъщност дори цените на колонките да изглеждат много високи, да следим реално какво гражданите плащат на касата, защото много вериги бензиностанции знаете дават отстъпки, имат лоялни програми и дори на колонката да пише някаква сравнителна висока сума след това на касата е важно какво плащаме."

