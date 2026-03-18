Александра Начева: Искам да покажа най-доброто от себе си

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
Българската състезателка на троен скок сподели очакванията си за световното първенство, което БНТ 3 ще излъчи от 20 до 22 март.

Александра Начева: Искам да покажа най-доброто от себе си
Българската състезателка на троен скок Александра Начева се надява да покаже най-доброто от себе си на световното първенство по лека атлетика в зала, което ще се състои в Торун (Полша) от 20 до 22 март.

24-годишната Начева за последно участва на голямо състезание при жените през юни 2024 година, когато завърши четвърта на троен скок на европейския шампионат на открито в Рим.

Впоследствие тя получи контузия на глезена, заради което претърпя операция и трябваше да пропусне Олимпийските игри в Париж 2024 и целия следващ сезон.

Начева, световна шампионка за девойки до 20 години на троен скок от Тампере 2018 и златна медалистка от Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес 2018, се завърна на пистата след 19-месечно отсъствие в средата на февруари, след което стана и национална шампионка на закрито, с което потвърди амбициите си за добро представяне в Торун.

„Чувството е невероятно и знам, че тепърва предстои да изпитам цяла буря от емоции. Нямам търпение отново да сложа националната екипировка. През цялата подготовка и цялото възстановяване, през всичко, което преминах, ми се искаше да се завърна с някакъв много сериозен резултат – лично, нещо над 14 метра. Но сега, като върна лентата назад, като знам какво изтърпях, колко беше тежко и целият път дотук, съм благодарна. И си позволявам за първи път да си кажа едно „браво“. Браво, че не се отказах, че издържах и че отново съм тук и ще участвам на Световното.“, заяви Начева и интервю за БФЛА.

Националната състезателка сподели очакванията си за световното първенство, което БНТ 3 ще излъчи от 20 до 22 март.

„Мога да кажа: „Ето ме, тук съм и съм по-силна“. Както видях през 2024 година, каквито и планове да си правим, може да се случи нещо по-различно и плановете да се променят, затова тренирам. Искам да покажа най-доброто от себе си и да ме видите във върхова форма. В мен се борят двете страни. Едната ми казва, че трябва да го карам по-полека, стъпка по стъпка, а другата – да вляза с всичко. Но за мен е огромно постижение самият факт, че ще участвам на това световно, защото не всички знаят, че на скоковите дисциплини отиват 16 човека и това директно те прави финалист. Но тук естествено идва жажда за още и за още, така че се надявам първо да вляза в осмицата, за да си осигуря шест опита в това състезание, а оттам започва друго състезание и никой в тази осмица не може да каже какво ще се случи“, каза още тя.

Вижте цялото интервю във видеото.

