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Непълнолетен младеж загина след като се вряза с кола в къща в Дупница през нощта

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
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трагедия пътя петима души загинаха тежка катастрофа ботевград
Снимка: БТА/Архив
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Непълнолетен младеж загина при тежка катастрофа в Дупница през изминалата нощ. Инцидентът е станал около 3.00 часа на ул. „Патриарх Евтимий“, една от основните улици в града.

По първоначална информация момчето е загубило контрол над управлявания от него лек автомобил и се е врязало в къща. Ударът е бил изключително силен, като е разрушена част от външната стена на сградата, а автомобилът е навлязъл в една от стаите.

По време на инцидента в дома е била 83-годишна жена, която не е пострадала. Тя се е събудила от силния шум при сблъсъка.

От Областната дирекция на МВР в Кюстендил потвърдиха за инцидента. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата. Разследват се причините за катастрофата, както и обстоятелствата, при които непълнолетният младеж е управлявал автомобила.

#загинал #катастрофа #Дупница

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