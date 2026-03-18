Нови удари в Тел Авив и Бейрут: Иран потвърди смъртта на Али Лариджани

Двама души загинаха при иранско нападение с ракети близо до Тел Авив. Според иранската държавна телевизия, атаката е в отговор на убийството на Али Лариджани - най-високопоставената ликвидирана фигура от режима след убийството на Върховния лидер Аятолах Али Хаменей. Израел не спира да разширява офанзивата си срещу Ливан. Загиналите през нощта там са поне 17 души. Анализатори предупреждават, че колкото по-дълго продължава конфликта, толкова по всеобхватни ще са последствията.

Снопове светлинни точки в небето над Тел Авив. Всяка съдържа множество експлозиви, които се отделят от главата на ракетата на голяма височина. Пораженията засягат обширна територия.

Дийн Елсдън, говорител на израелската полиция: "Според първоначалната оценка, сградата е била ударена от касетъчен боеприпас, в резултат на което покривът се е срутил върху възрастна двойка, намираща се в стаята си, която за съжаление не се е скрила в убежището при звука на сирените."

Иран, но също така и Израел и Съединените щати, продължават да използват касетъчни боеприпаси, въпреки че повечето страни се отказаха от тях през 2010 година. Американските военни съобщиха, че са нанесли удари по ирански ракетни бази по протежението на Ормузкия проток. В ударите са били използвани 5000-килограмови бомби, способни да проникват в подземни бункери, като тези, които Съединените щати използваха срещу иранските ядрени съоръжения миналата година.

Атаките последваха заканата на главнокомандващия на иранските въоръжени сили за "решителни" ответни мерки в отговор на убийството при израелски въздушен удар на секретаря на Съвета за национална сигурност Али Лариджани.

Иранските държавни медии потвърдиха смъртта му късно снощи. С него са загинали и синът му, един от сътрудниците му и командващия на иранските милиции "Басидж". Погребенията ще са днес в Техеран. Според наблюдатели, ликвидирането на влиятелния политик Лариджани ще прехвърли властта още повече в ръцете на военните и ще втвърди още позициите на Техеран в конфликта.

В пост късно снощи в социалната мрежа Екс, външният министър на Иран Абас Арагчи заплаши:

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Вълната от глобални последици едва сега започва и ще засегне всички – независимо от богатство, вероизповедание или раса."

Wave of global repercussions has only begun and will hit all—regardless of wealth, faith, or race. Our foe is one. pic.twitter.com/sZGHyvv6v8 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 17, 2026

Анализаторът от Международната кризисна група Найсан Рафати също предупреди, че последствията от задълбочаването на конфликта ще са всеобхватни.

Найсан Рафати, анализатор от Международната кризисна група: "Този конфликт се отразява навсякъде – от пазара на храни до отмяна на петролните санкции срещу Русия и евентуалното прехвърляне на доставките на боеприпаси от един регион на света в друг."

Нови израелски удари въвлякоха Ливан още по-дълбоко във войната. Жилищна сграда в центъра на Бейрут се срути след израелска атака. Израел издаде предупреждения за евакуация в части от Бейрут, но не за всички поразени цели.

снимки: БТА