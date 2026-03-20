На Рамазан Байрам: Младите искат прошка от по-възрастните

Мюсюлманите празнуват Рамазан Байрам. Джамиите в центъра на Хасково се оказаха тесни, за да поберат вярващите, дошли за първата молитва. Тя слага край на едномесечния пост.

Празникът, наричан още Шекер Байрам, събира семействата на богата и сладка трапеза. В храмовете се събират средства за подкрепа на нуждаещите се.

Във всички над 200 джамии в област Кърджали тази сутрин обявиха настъпването на Рамадан Байрям. Това е ден на прошка и съпричастност след едномесечен пост и храмовете навсякъде бяха препълнени от вярващи. Дори новата джамия в Кърджали, открита преди няколко месеца и с над 1200 места не можа да побере всички мюсюлмани и много направиха молитвата си в двора.

По-младите поискаха и получиха прошка от по-възрастните, а всички си пожелаха да има мир и разбирателство между хората в България.

