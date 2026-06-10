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Започна ремонтът на бул. "Княгиня Мария Луиза" в участъка между улиците "Опълченска" и "Козлодуй"

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ремонт
Снимка: БТА
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Започна ремонтът на бул. "Княгиня Мария Луиза" в участъка между улиците "Опълченска" и "Козлодуй". Реконструкцията включва цялостна подмяна на релсовия път, осветлението и подобряване на пероните, каза кметът на София Васил Терзиев.

"Проектът за нас е изключително важен, тъй като последният ремонт е от 1985 г., което води до изключително тежко амортизиране на част от най-новия подвижен състав на електротранспорта", каза кметът Терзиев.

Осъществяването на проекта ще подобри качеството на придвижване с трамвай от северните райони на София до централните, допълни Васил Терзиев.

Стойността на проекта е около 8,75 млн. евро, а срокът за реализация е до април 2027 г., каза зам.-кметът в направление „Обществено строителство“ на Столичната община Никола Лютов. Осигурено е финансирането за старта на обекта и ще бъде сред нашите предложения за дофинансиране от капиталовата програма както през тази, така и за финално плащане в началото на следващата година.

По думите на Лютов направление „Обществено строителство“ има готовност да работи между 10 и 15 обекта, включващи реконструкция на трамвайни трасета или тяхното обособяване, подобно на бул. „Княгиня Мария Луиза“, за да бъде постигната максимално висока скорост и максимална безопасност на градския транспорт и да бъдат надградени елементите на пътната безопасност.

„Ще работим на индикативни пет етапа, като целта е, първо, да не възпрепятстваме работата на градския транспорт и на второ място – да подобрим безопасността за пешеходците, както и за градския транспорт и движението на автомобили по булеварда“, каза Лютов.

Както за всички останали обекти, по които работим, така и за този ще бъде осигурена непрекъснатост на градския транспорт, допълни той.

По време на строителните дейности за реконструкцията ще бъдат запазени розовите дръвчета по трасето. Това е сериозно предизвикателство за тежката техника и за строително монтажните работи, каза Лютов.

Сред важните проекти, започващи тази година, е бул. „Скобелев“, който също е свързан с трасето, по което вървят трамваите. Реализацията на бул. „Копенхаген“ е друг проект, който отново ще има трамвайно трасе. Активно се работи по проекта за „Христо Ботев“, както и за „Джеймс Баучер“ - също ключови проекти, които трябва да започнат максимално бързо своята реализация, каза Васил Терзиев.

Във връзка с реконструкцията до 13 август е въведена временна организация на движението по столичния бул. „Княгиня Мария Луиза“.

#бул. Княгиня Мария Луиза #трамваи #ремонт

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