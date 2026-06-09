Слънчево време до обяд, около и след обяд ще има купесто-дъждовна облачност

Сутринта ще бъде почти тихо, в равнините – мъгливо. В останалите райони до обяд ще е слънчево. По-късно през деня главно в планините и в Североизточна България ще се заоблачава и на места там ще превали и ще прегърми. Температурите ще са в диапазона от 27° до 32°, в София – около 28°.

По Черноморието максималните ще са между 22° и 26°. И там ще има мъгливи райони, отвъд тях ще е слънчево сутринта. След обяд временни увеличения на облачността се очакват главно над северното крайбрежие, не е изключено да превали. Вълнението на морето ще е слабо. Температурата на морската вода е 20°-22°.

И в планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

И в близките дни в повечето райони до обяд ще е слънчево, около и след обяд – с купесто-дъждовна облачност. В сряда ще вали главно в планинските и в североизточните части от страната, а в четвъртък – на повече места и по-интензивно в западната половина. Очакват се гръмотевици и градушки там.

В петък вятърът ще се усили. Валежите и гръмотевичните бури ще са особено интензивни, а количествата в Северна и Южна България - значителни. Температурите в Западна България сериозно ще се понижат и ще са едва около 20° следобед, докато в югоизточните райони ще останат незасегнати и ще са около 29°-30°.

През нощта срещу събота интензивни и значителни валежи ще има главно в Източна България. В събота до вечерта вероятността за валежи временно намалява, но ще остане хладно за средата на юни с температури от 21° до 26°.