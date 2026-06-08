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Иран и Израел прекратиха ударите

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Чете се за: 00:52 мин.
По света
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иран израел прекратиха ударите
Снимка: БТА
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Иран и Израел обявиха край на размяната на удари, но се предупредиха взаимно за силови отговори при следващи враждебни действия.

Доналд Тръмп призова Иран и Израел да прекратят "незабавно" взаимните обстрели след като двете страни подновиха преките сблъсъци за първи път от прекратяването на огъня на 8 април. Командир на Иранската революционна гвардия заяви, че ще бъде създаден нов пояс за сигурност на съпротивата от Ормузкия проток до пролива Баб ел-Мандеб, край бреговете на Йемен, и от Персийския залив до Червено море. Иранските власти използват термина „Съпротива“ или „Ос на съпротивата“, за да обозначат иранските съюзници в региона, включително йеменските хути.

#удари #Иран #Израел

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