Иран и Израел прекратиха ударите

Иран и Израел обявиха край на размяната на удари, но се предупредиха взаимно за силови отговори при следващи враждебни действия.



Доналд Тръмп призова Иран и Израел да прекратят "незабавно" взаимните обстрели след като двете страни подновиха преките сблъсъци за първи път от прекратяването на огъня на 8 април. Командир на Иранската революционна гвардия заяви, че ще бъде създаден нов пояс за сигурност на съпротивата от Ормузкия проток до пролива Баб ел-Мандеб, край бреговете на Йемен, и от Персийския залив до Червено море. Иранските власти използват термина „Съпротива“ или „Ос на съпротивата“, за да обозначат иранските съюзници в региона, включително йеменските хути.