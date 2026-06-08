Над 70 деца се включиха в първото издание на спортно-патриотичния лагер "Юнашки игри"

Над 70 деца от българските общности в Украйна, Молдова, Северна Македония, Румъния, Сърбия и Албания се включиха в първото издание на спортно-патриотичния лагер "Юнашки игри" в Несебър.

Инициативата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) се организира съвместно с Националната спортна академия "Васил Левски" и ще продължи до 11 юни. Целта на събитието е да запознае младежите живеещи зад граница с големите успехи в българския спорт и изявените родни спортисти.

"Тази година заедно с Национална спортна академия започнахме, т.е. продължихме Спартакиадата в един нов формат, във формат "Юнашки игри", защото юначеството в България, това не е само спорт. Това е и любов към род и родина", сподели изпълнителният директор на ИАБЧ Райна Манджукова.

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