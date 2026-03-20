БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

Председателят на КЕВР отбеляза, че са прегледани над половината от сигналите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Омбудсманът Велислава Делчева събра на национална среща институциите заради получените стотици сигнали за завишени сметки за ток.

Омбудсманът и регулаторите продължават да бъдат заливани от жалби - рекорден брой за последните години. Днес стана ясно, че много малка част от тях са основателни и са свързани с неправилно отчитане на електромерите.

Велислава Делчева, омбудсман на Република България: "В институцията на омбудсмана има почти 1000 жалби от граждани, като 800 от тях са именно за завишени сметки за електроенергия, още над 900 човека са се обърнали към мен с подписки от 14 населени места. Тези сигнали продължават да постъпват всекидневно, въпреки че институциите дадоха обяснение за тези двойни и тройни по-високи сметки."

Стана ясно, че високите сметки за ток от началото на годината - през януари и февруари, се дължат на температурните амплитуди и заради повишената консумация. Всяка година с 2% се увеличава потреблението на ток заради миграцията на населението от традиционно парно към отопление с климатици и печки, което неминуемо се отразява и върху фактурите.


Трайчо Трайков, министър на енергетиката: "Аз смятам, че всеки от оповестените случаи, които придобиха гласност, трябва да бъде анализиран и разкостен до край. Аз също комуникирам активно с хората."

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски отбеляза, че са прегледани над половината от сигналите.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР: "В момента КЕВР работи върху 6548 жалби. Обработили сме 3707 от тях, като тук е мястото да отворя една скоба - в комисията са получени около 4200, останалите са изискани от електроразпределителните дружества към началото на проверката."

Бяха дадени няколко препоръки за промяна в общите условия, даване на вариант за разсрочено плащане на фактурите на изравнителната сметка, така както е в "Топлофикация", за да може когато се натрупват повече сметки в началото на годината, те по-лесно да бъдат отработени от семейните бюджети.

Александър Колячев, КЗП: "И ние съвместно с Министерство на иконмиката и индустрията сме разработиил 6 точки, които са възможни промени. На пръво място регулярна информация относно нивата на отчетената консумация на електрическата енергия за предходен период.

Министър Ирина Щонева не изказа оптимизъм по отношение на разглеждането на останалите жалби от регулаторите.


Ирина Щонова, министър на икономиката и индустрията: "Чухме, че от 7-8 хиляди подаде жалби няма нито една уважена от вас, направени са проверки и това е за 60% от разгледаните жалби. Ако погледнем статистически, то няма смисъл да се разглеждат останалите 40%, защото най-вероятно няма да намерите и там."

Вижте целия репортаж във видеото

#Ирина Щонова #Велислава Делчева #високи сметки за ток #Пламен Младеновски #Трайчо Трайков

Последвайте ни

ТОП 24

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
1
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
2
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
3
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев...
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
4
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с...
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да охраняват Ормузкия проток
5
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
6
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
4
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
6
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

Още от: Политика

Ръководствата на МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите
Ръководствата на МВР, ДАНС и прокуратурата създадоха Национално междуведомствено звено във връзка с изборите
Цветелина Пенева за машинното гласуване: Хартията за машините не се тества, това може да доведе до проблеми Цветелина Пенева за машинното гласуване: Хартията за машините не се тества, това може да доведе до проблеми
Чете се за: 02:45 мин.
Месец преди изборите все още не е ясно къде ще се помещава РИК- Благоевград Месец преди изборите все още не е ясно къде ще се помещава РИК- Благоевград
Чете се за: 02:32 мин.
Модернизацията на БДЖ: Показват новия влак – част от инвестиция за над 320 млн. евро Модернизацията на БДЖ: Показват новия влак – част от инвестиция за над 320 млн. евро
Чете се за: 00:42 мин.
Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в битка за парламента Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в битка за парламента
Чете се за: 00:45 мин.
Депутатите наложиха мораторум върху правата на Трайчо Трайков да раздели БЕХ Депутатите наложиха мораторум върху правата на Трайчо Трайков да раздели БЕХ
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала 7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Челен опит: Русия ограничава интернет и чат-приложенията Челен опит: Русия ограничава интернет и чат-приложенията
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Избери важното: БНТ с над 2000 минути безплатно ефирно време за идеите на кандидатите и информирания избор на зрителите Избери важното: БНТ с над 2000 минути безплатно ефирно време за идеите на кандидатите и информирания избор на зрителите
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Модернизация на железниците: Представиха първия нов влак, доставен...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в...
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ