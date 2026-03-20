Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни

Омбудсманът Велислава Делчева събра на национална среща институциите заради получените стотици сигнали за завишени сметки за ток.

Омбудсманът и регулаторите продължават да бъдат заливани от жалби - рекорден брой за последните години. Днес стана ясно, че много малка част от тях са основателни и са свързани с неправилно отчитане на електромерите.

Велислава Делчева, омбудсман на Република България: "В институцията на омбудсмана има почти 1000 жалби от граждани, като 800 от тях са именно за завишени сметки за електроенергия, още над 900 човека са се обърнали към мен с подписки от 14 населени места. Тези сигнали продължават да постъпват всекидневно, въпреки че институциите дадоха обяснение за тези двойни и тройни по-високи сметки."

Стана ясно, че високите сметки за ток от началото на годината - през януари и февруари, се дължат на температурните амплитуди и заради повишената консумация. Всяка година с 2% се увеличава потреблението на ток заради миграцията на населението от традиционно парно към отопление с климатици и печки, което неминуемо се отразява и върху фактурите.



Трайчо Трайков, министър на енергетиката: "Аз смятам, че всеки от оповестените случаи, които придобиха гласност, трябва да бъде анализиран и разкостен до край. Аз също комуникирам активно с хората."

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски отбеляза, че са прегледани над половината от сигналите.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР: "В момента КЕВР работи върху 6548 жалби. Обработили сме 3707 от тях, като тук е мястото да отворя една скоба - в комисията са получени около 4200, останалите са изискани от електроразпределителните дружества към началото на проверката."

Бяха дадени няколко препоръки за промяна в общите условия, даване на вариант за разсрочено плащане на фактурите на изравнителната сметка, така както е в "Топлофикация", за да може когато се натрупват повече сметки в началото на годината, те по-лесно да бъдат отработени от семейните бюджети.

Александър Колячев, КЗП: "И ние съвместно с Министерство на иконмиката и индустрията сме разработиил 6 точки, които са възможни промени. На пръво място регулярна информация относно нивата на отчетената консумация на електрическата енергия за предходен период.

Министър Ирина Щонева не изказа оптимизъм по отношение на разглеждането на останалите жалби от регулаторите.



Ирина Щонова, министър на икономиката и индустрията: "Чухме, че от 7-8 хиляди подаде жалби няма нито една уважена от вас, направени са проверки и това е за 60% от разгледаните жалби. Ако погледнем статистически, то няма смисъл да се разглеждат останалите 40%, защото най-вероятно няма да намерите и там."





