Пламен Николов: Убеден съм, че Левски може да стане шампион

Левски може да стане шампион, ако играчите са дисциплинирани и запазят пределна концентрация, най-вече в плейофната фаза. Мнението си за БНТ даде бившият вратар на "сините" Пламен Николов.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес трябва да помогне на футболистите да не се поддават на провокации, смята Николов.

"Много трудни мачове предстоят на отбора, особено в плейофната фаза. Трябва да получават по-малко глупави картони, да се избегнат наказанията. Контузиите са един голям минус за отборите. Точковият актив е добър, но както е добър, така може и да е недостатъчен. Така че аз пожелавам успех на Левски. Надявам се, искрено се надявам, убеден съм, че могат да го направят и искам да го направят - Левски да бъде шампион", сподели той.

