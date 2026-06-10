Модернизацията на армията не зависи от помощта за Украйна, коментира военният министър

Комисията по отбрана изслуша министъра на отбраната Димитър Стоянов по актуални въпроси.

В крайна сметка терзанията, че няма да се реализират проектите за модернизация на българската армия, защото няма да предоставим на Украйна допълнителна помощ, са неоснователни, коментира Стоянов преди началото на заседанието на Комисията по отбрана в парламента по повод спирането на военната помощ за Украйна. За да се предостави нещо, то трябва да е в повече, да е излишно. Ние в момента не разполагаме с такова нещо. Не виждам никакви причини за тревога тук, посочи той.

Това, което заявих и вчера, е че България повече няма да предоставя военна помощ за Украйна от складовете на българската армия, каза той и обясни, че като министър на отбраната отговаря за складовете на българската армия, не за производство и продажба на оръжия. Няма как повече да предоставяме имущество на българската армия за нуждите на украинската армия, каза той.

"Категорично още в предизборната си кампания „Прогресивна България“ заяви, че България остава надежден член на НАТО и ЕС. Но това не означава, че не трябва да имаме собствено мнение по някои от политиките", обясни още министърът.

Снимки: БТА

На въпрос как ще гарантира дали няма през трети страни да се стигне до Украйна, министърът заяви, че министерството „гарантира през трети, пети и десети страни". Ако имате предвид частни дружества, търговски дружества, Министерството на отбраната няма касателство с тях, посочи той и допълни, че министерството има единствено отношение към собствените си търговски дружества и това, което има налично в складовете.