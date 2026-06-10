Прокуратурата в Бургас се самосезира за гората край Синеморец

Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира и назначи проверки след публикации, сочещи предоставяне на гора край Синеморец за къмпинг на занижена цена. Назначените проверки са две и целят изясняване на обективната истина по случая.

По първата от тях е разпоредено на служители от ОД на МВР - Бургас да изискат цялостната документация имаща отношение по случая. Ще бъдат снети и сведения от лица с касателство към случая, във връзка с техни функционални действия или бездействия. В проверката ще бъдат включени и служители от РИОСВ, ИАГ и други институции.

Ще бъде извършена и проверка на всички индивидуални административни актове, издадени във връзка със случая, с оглед тяхната законосъобразност.

За целта Окръжна прокуратура - Бургас е ангажирала компетенциите на кмета на община Царево, началника на РДНСК - Бургас, директора на ОД на МВР - Бургас, областният управител на Област Бургас и директора на РИОСВ - Бургас.