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Прокуратурата в Бургас се самосезира за гората край Синеморец

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Прокуратурата в Бургас се самосезира за гората край Синеморец
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Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира и назначи проверки след публикации, сочещи предоставяне на гора край Синеморец за къмпинг на занижена цена. Назначените проверки са две и целят изясняване на обективната истина по случая.

По първата от тях е разпоредено на служители от ОД на МВР - Бургас да изискат цялостната документация имаща отношение по случая. Ще бъдат снети и сведения от лица с касателство към случая, във връзка с техни функционални действия или бездействия. В проверката ще бъдат включени и служители от РИОСВ, ИАГ и други институции.

Ще бъде извършена и проверка на всички индивидуални административни актове, издадени във връзка със случая, с оглед тяхната законосъобразност.

За целта Окръжна прокуратура - Бургас е ангажирала компетенциите на кмета на община Царево, началника на РДНСК - Бургас, директора на ОД на МВР - Бургас, областният управител на Област Бургас и директора на РИОСВ - Бургас.

#незаконен къмпинг #Прокуратурата в Бургас #гора край Синеморец

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