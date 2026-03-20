Премиерът Гюров пред "Евронюз": Подписването на хартата на Съвета за мир не е обща българска позиция

Тоня Димитрова
Чете се за: 01:42 мин.
Интервюто е излъчено снощи в рамките на заседанието на европейските лидери в Брюксел

Премиерът Гюров пред "Евронюз": Подписването на хартата на Съвета за мир не е обща българска позиция
Снимка: БГНЕС
Подписването на хартата на Съвета за мир на Доналд Тръмп не отразява официална държавна позиция. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел, излъчено вчера вечерта в рамките на заседанието на европейските лидери.

Пред "Евронюз" Андрей Гюров заявява, че страната ни подкрепя Съвета за мир само в частта за възстановяването на Газа, но не и в обхвата на действие по отношение на други конфликти.

Гюров коментира и отношенията със Съединените щати на фона на сложната международна обстановка с войните в Иран и в Украйна.

Поддържането на добри дипломатически отношения със Съединените щати е важно, коментира служебният премиер и добавя, че е също толкова важно Европа да говори в един глас.

Андрей Гюров – служебен министър-председател: "Първо, този договор не е ратифициран от българския парламент. Хартата беше подписана под условие, че после ще бъде ратифицирана и от Народното събрание, но все още не е внесено предложение за ратификация. Така, че ние не сме се присъединили все още към Съвета за мир. Това, което искаме да покажем е, че България подкрепя обширния план за мир в Газа. Това, което касае Газа и Съвета за мир е подкрепяно от България, но не мисля, че останалата част от този договор някога ще бъде ратифицирана."

#премиерът Андрей Гюров # Съвета за мир  #тв интервю #Евронюз #среща на европейските лидери #среща в брюксел

