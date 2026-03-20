Георги Иванов: БФС иска да промени цялостно системата на футбола

Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов заяви, че иска да промени "цялостното развитие на системата, а не да се фокусира днес върху националния отбор".

Иванов говори пред журналистите след края на 13-ия Редовен Конгрес на централата, който се проведе в столичен хотел. Конгресът работи около два часа и 15 минути с дневен ред от шест точки. 248 клуба изпратиха днес свои представители при 306 внесени заявления в деловодството на БФС в установения срок.

"Конгресът мина по добър начин. Важно е, че решенията се взимат с единодушие. Важно беше гласуването да бъде така, защото приемаме сериозни промени в Устава. а те са за да има по-оперативна работа и да не се налага всеки път да се иска разрешение от Конгреса. Важна беше стратегията 2026-2030, за да може България да се гордее с националния си отбор и с клубния футбол", започна Иванов.

След това беше попитан дали в БФС има някакво напрежение от навлизането на първенството в решителната фаза и битката за шампионската титла.

"Футболът в България е среда с високо напрежение във всеки мач. И не е само в Първа лига, което се гледа от всички. А така е и във всички нива - има постоянно борещи се за титли и да се спасят от изпадане. Аз съм в професионалния футбол вече 34 години. Смятате ли, че има напрежение в мене? Стараем се всичко да бъде нормално, а и съдиите да са безпристрастни", допълни той.

След това Иванов получи въпрос къде вижда националния отбор по футбол в края на гласуваната днес стратегия за периода 2026-2030.

"Целта е цялостно развитие на системата. Националният отбор е върха на айсберга на цялата система, която работи 15 години. И ние виждаме проблемите и затова са тези промени по правилници, стратегии, въвеждането на правилото за участие в първа лига на задължителните петима българи, с регионалните проекто-национални отбори, с всичките турнири, които правим, да променим цялостното поведение. Да, стратегията малко не съвпада, защото мандатът ни като Изпълком е до 2028-а година. Ние сме видели проблемите, но продължихме по старата програма. 15 терена сме направили в различни зони, което е много важно. В София 4300 човека играят на едно игрище и това е голям проблем за българските играчи. И се опитваме през програмите на ФИФА и УЕФА да финансираме, но са много малко средствата. В София има 320 отбора, които играят футбол U 14, а четири отбора тренират на едно игрище. Надявам се да има правителство, защото каквото и да прави БФС, без държавата не можем да стигнем до никъде", каза още президентът на БФС.

Той допълни, че са имали среща и с настоящия служебен министър на спорта Димитър Илиев, представени са му всички проекти на централата преди дни, но министърът е казал, че е много малко времето.

"Затова се надявам да имаме правителство, за да решим всички неща, които сме планирали", завърши Иванов.