БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:15 мин.
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Иванов закри редовния Конгрес на Българския футболен съюз

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Запази

Заложен е бюджет в приходната си част за 2026-а година на стойност 15,307 милиона евро.

Георги Иванов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският футболен съюз (БФС) е заложил бюджет в приходната си част за 2026-а година в размер на 15,307 милиона евро, а разходната част е 15,626 милиона евро, стана ясно на днешния 13-и Редовен конгрес на БФС, който се проведе в столичен хотел. Повече от половината от приходите на централата - 8,7 милиона евро, трябва да дойдат от програми на ФИФА и УЕФА. Разходната част остава със същите приоритети - най-много от бюджета се харчи за националните отбори и за персонала и административно-технически разходи. Делегатите на Конгреса днес го гласуваха като точка №4 от дневния ред.

Точка 5 беше заложена като промени в Устава на БФС. 55 точки във всички раздели бяха разгледани и гласувани. Промените бяха приети с 208 гласа "за", 0 "против" и четирима въздържали се. Тъй като промените в Устава се гласуват с квалифицирано мнозинство, са нужни две трети от гласовете на делегатите или 143 човека, което беше осигурено.

Като част от промените бяха техническо и редакционно уреждане на някои точки, интегритета, защита на организационната независимост и въвеждането на някои длъжности. Ежегоден отчетен конгрес за приемане на отчета всяка година и на бюджета.

БФС предложи на делегатите да имат право да оторизират трети лица да ги представляват на редовните конгреси. Един човек може да представлява своя клуб и още до трима с нотариално заверени пълномощни. Това се прави с цел да бъдат облекчени хора, които имат друга основна дейност и професия, а с футбол се занимават на доброволни начала. Също така БФС предложи точка в Устава, която регламентира изключване на клубове за системни нарушения, както и за забрана за употреба на допинг. Предложено беше и налагането на забрана на футболисти, треньори и длъжностни лица за участие в какъвто и да е вид хазартни дейности.

Втората част на работата на днешния 13-и Редовен конгрес започна с гласуване на проектобюджета за 2026-а година.

Възлагат се пълномощия на Изпълкома да взема решения за членството на БФС в други спортни организации, както и режима на членство. По-ясна и по-добре административно уредена Академията на БФС започва от сезон 2026/2027 и ще бъде в началото за набор 2013. Желанието е като типов клуб, който трябва да покаже на другите как точно иска БФС да изглеждат състезателите на бъдещето. Критериите, по които децата ще бъдат избрани децата на националните кастинги, са базирани на програмата "Пътят на таланта". Децата ще прекарат четири години в тази форма на обучение и ще има пълно синхронизиране на футболното им развитие и училището. Проектът ще бъде воден от главен методист на ФИФА, а също така и трима треньори от България. Националните селекционери на юношите до 19, до 17 и до 15 години също ще участват в работата. Диетолог, психолог и спортен лекар също ще бъдат част от проекта.

Като точка №6 беше гласувано и решението за участие на БФС в Националния център за спортна наука и иновации. След като това беше прието, Георги Иванов закри работата на конгреса.

#Български футболен съюз #Георги Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ