БФС представи бюджета и стратегия за следващите четири години

Изпълнителният директор на Българския футболен съюз (БФС) Андрей Петров направи разбивка на развитието на клубовете в последния четиригодишен период от Стратегията на централата (2022 - 2026) като част от отчета за изпълнение на самата програма. Стана ясно, че 905 клуба - членове на БФС или не, развиват футболната игра. 52 клуба или 6% от всичките в България поддържат всички възможни възрастови групи, което означава че имат 10 или повече формации. 68 клуба или 8% имат между 7 и 10 отбора, 143 клуба имат 4-6 отбора. 195 клуба или 22% са с два или три отбора. 447 клуба или 49 на 100 от всичките клубове у нас имат по един отбор.

Няма жалби или възражения срещу провеждането на Конгреса, обяви Валентин Кюлхански от Родопа (Смолян) от мандатната комисия. Също така той добави, че проверката на документите на 248-те делегата е завършила и няма установени нередности или непълна документация. Конгресът, който е 13-и редовен, беше открит малко след 12.00 часа днес от президента Георги Иванов.

Преди началото на същинската работа бяха уважени и двама доайени в управлението на аматьорския футбол. Най-възрастният делегат Атанас Атанасов от Устрем (Караманите, област Варна), който е след дни ще навърши 82 години. Атанасов си спомни как преди време в област Варна е имало 80 клуба, а сега са 14. Самият клуб в Караманите пък тази година ще отбележи 95 години съществуване и той покани лично президента на БФС Георги Иванов. Иванов получи и червена фланелка от малкия аматьорски клуб с №9 и името му на гърба, но пък в червен цвят, което предизвика и някои шеги. Но от Караманите за 100-годишнината му обещаха фланелката да бъде синя.

Дочко Дочев от Левски (Град Левски) от Северозападната Трета лига пък има рожден ден и също получи поздравления.

Андрей Петров също така представи и финансовия отчет за 2025-а година, като обясни, че основните приходи са от ФИФА - 1,329 милиона евро, и от УЕФА - 6,346 милиона евро. Също така беше отчетено, че приходите от спонсорство и реклама доста се повишили в последната година, а също така има и доста сериозни приходи от мача с Испания. В разходната част най-големите суми са за обезпечаване на календара на националните отбори по футбол - 3,455 милиона евро, а след това за персонала и за административни разходи. С 229 гласа "за" отчетът беше приет.

В третата точка в днешния дневен ред беше разисквана и стратегията за следващия четиригодишен период - 2026-2030 година, като той беше раздаден на делегатите предварително. В него подробно беше описан всеки един детайл, както и сътрудничеството с програмата UEFA Grow. Стратегията е базирана на четири основни стълба - масовия футбол, развитие на клубове и турнири, развитие на женския футбол и подобряване на представянето на националните отбори. Част от това е желанието на БФС да поеме администрацията на ученическите игри като най-голяма спортна федерация в страната, а също така и активната работа по развитието на елитния детско-юношески футбол.