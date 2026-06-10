Отборът на Левски започна лятната си подготовка с група от 20 полеви футболисти. От състава на „сините“ все още отсъстват националите Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Никола Серафимов, както и контузените Мустафа Сангаре и Стипе Вуликич.

Столичани излязоха за първа тренировка към 18:30 часа, като първи от тунела на стадиона излезе новият спортен директор Георги Костадинов, който обра овациите на привържениците. Бившият халф прекрати кариерата си в края на миналия сезон с капитанската лента и титлата на страната.

В първата тренировка участие взеха новите попълнения лявото крило Рейналдо и дясното крило Давид Кусо. Очаква се „сините“ да направят още един входящ трансфер преди лагера в Правец, който започва след края на медицинските изследвания, като тимът заминава в неделя.