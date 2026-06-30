Левски обяви трансферите на полузащитниците Мехди Мубарик и Сержиньо

Българският футболен шампион потвърди спекулациите за входящи трансфери на португалския централен халф Сержиньо от Санта Клара и мароканския дефанзивен полузащитник Мехди Мубарик от Ал-Аин (ОАЕ). Двамата ще носят съответно 19-и и 35-и номер в престоя си при "сините", които по-късно обявиха и продължителността на договорите.

Левски потвърди трансферите с клип в социалните мрежи, в който Сержиньо и Мубарик играят мач на Плейстейшън с отборите на Португалия и Мароко. "Един всеки може, затова представяме двама", уточняват "сините" в описанието на клипа.

Сержиньо пристига от Санта Клара, където играе от три години и в последните две е твърд титуляр за елитния португалски клуб. Той е на 26 години и има общо 98 мача, девет гола и десет асистенции за отбора, който през миналата година изигра шест мача в Лигата на конференциите. Той е оценяван на 3 милиона евро, но Левски най-вероятно ще даде далеч по-малко предвид изтичащия догодина договор със Санта Клара.

Мубарик е година по-млад, на 25, и също е с изтичащ договор през следващия сезон. Той е собственост на Ал-Аин, но през миналия сезон бе преотстъпен на Динамо Махачкала, за който изигра 27 двубоя, вкара два гола и направи две асистенции. Мубарик е играл на Световната клубна купа с Уидад Казабланка, а в родината си е бил част и от ФУС Рабат.

Мароканският халф, който има девет мача и три гола за младежите до 20 години, както и пет срещи с формацията до 23 години, ще играе с договор до лятото на 2029.