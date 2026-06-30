Мехди Мубарик обяви трансфера си в Левски преди официалното представяне

Мароканският дефанзивен полузащитник Мехди Мубарик сам потвърди, че ще продължи кариерата си в Левски, още преди клубът да обяви официално привличането му. 25-годишният футболист промени описанието в профила си в социалната мрежа Instagram, където вече се определя като „професионален футболист на Левски София“.

Очаква се в най-скоро време шампионите да финализират всички детайли по сделката и да представят официално мароканеца като поредното си ново попълнение преди старта на сезона.

През изминалата кампания Мубарик игра под наем от Ал-Аин (ОАЕ) в руския Динамо Махачкала. Халфът, който има и пет мача за олимпийския национален отбор на Мароко до 23 години, остави отлични впечатления с представянето си, записвайки два гола и 21 асистенции в 27 срещи. Въпреки силния му сезон руският клуб не се възползва от опцията да откупи правата му.

Левски продължава активно селекцията си преди участието в квалификациите на Шампионската лига. До момента „сините“ привлякоха Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентейес, а в състава се завърна и преотстъпеният нападател Стивън Стоянчов. Ръководството работи и по привличането на още двама португалски футболисти – централен защитник и полузащитник, чиито трансфери се очаква да бъдат финализирани до края на седмицата.

Тази вечер Левски ще представи официално състава си пред привържениците на стадион „Георги Аспарухов“, а след церемонията отборът ще изиграе последната си контрола преди началото на новия сезон срещу сръбския Радник (Сурдулица). Само седмица по-късно шампионите гостуват на Борац (Баня Лука) в първия квалификационен кръг на Шампионската лига.