Левски стартира защитата на титлата срещу Дунав

Шампионът Левски ще открие новия сезон в Първа лига с домакинство на новака Дунав Русе, отреди тегленият жребий за кампания 2026/27.

Един от най-интересните сблъсъци в първия кръг противопоставя Славия и ЦСКА, като „червените“ ще гостуват на стадион „Александър Шаламанов“. Другият основен претендент за челните места – Лудогорец, стартира с домакински мач срещу Локомотив Пловдив.

„Вечното дерби“ на българския футбол между Левски и ЦСКА ще се играе в 13-ия кръг, като „сините“ са домакини. Най-старото столично дерби пък между Славия и Левски ще се играе в 5-ия кръг. „Сините“ посрещат Лудогорец в 10-ия кръг, а в 11-ия ЦСКА ще гостува в Бистрица на ЦСКА 1948, след което веднага ще приеме „орлите“ от Разград. Дербито на Пловдив е в 9-ия кръг, когато Ботев е домакин на Локомотив. Варненското е доста по-рано – в разгара на лятото още във 2-ия кръг, като „моряците“ са домакини на стадион „Тича“.

През сезон 2026/27 елитното първенство ще се проведе с участието на 14 отбора, което означава 26 кръга в редовния сезон.

Наред с жребия бяха припомнени и част от новите регулации, които ще влязат в сила от предстоящата кампания. Сред тях е изискването всеки отбор да разполага с поне петима български футболисти в групата за мача, като минимум четирима трябва да започват като титуляри. Един от тях задължително трябва да бъде до 23-годишна възраст и да играе поне едно полувреме.

Клубовете могат да се откажат от правилото чрез предварително подадена декларация и заплащане на такса от 300 000 евро, разсрочена на две вноски. Дори в този случай обаче остава задължението за използване на поне един български футболист до 23 години в стартовия състав за минимум 45 минути.

Промяна има и по отношение на чуждестранните състезатели извън Европейския съюз. Отборите вече ще могат да картотекират до осем такива футболисти вместо досегашните седем, като за шестия, седмия и осмия ще се дължи такса от по 25 000 евро.

Корекции са направени и в правилата за отлагане на срещи заради участие в европейските клубни турнири. Отсрочка ще може да се иска само около първите плейофни мачове в Европа, а при достигане до основната фаза на турнир под егидата на УЕФА клубовете ще получат право на още едно отлагане.

Програмата за първия кръг:

Ботев Пловдив - Локомотив София

Ботев Враца - Черно море

Спартак Варна - ЦСКА 1948

Левски – Дунав Русе

Лудогорец - Локомотив Пловдив

Септември – Арда Кърджали

Славия – ЦСКА

Срещите от първия кръг ще се изиграят в уикенда 17-19 юли 2026-а година.