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Ботев Пловдив поздрави българските отбори за представянето им в Европа

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Пловдивчани отличиха успехите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Ботев Пловдив
Снимка: Startphoto.bg
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От Ботев Пловдив използваха социалните мрежи, за да поздравят българските отбори, които продължиха участието си в евротурнирите.

От пловдивския клуб заявиха, че “успехите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 са повод за гордост за българския футбол” и изразиха уважение и към представянето на Лудогорец.

Левски елиминира румънския Университатя Крайова, за да се класира за третия предварителен кръг на Шампионската лига, ЦСКА отстрани Карабах от Азербайджан във втория квалификационен кръг на Лига Европа, докато в същия етап на Лигата на конференциите ЦСКА 1948 надделя над словашкия Спартак Търнава.

Изявлението на клуба:

ПФК Ботев Пловдив поздравява българските отбори, които се класираха за следващия кръг на европейските клубни турнири.

Успехите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 са повод за гордост за българския футбол и дават основание за оптимизъм за представянето на родните клубове на международната сцена.

Във времена, в които всички говорим за развитието на българския футбол, подобни вечери ни напомнят, че когато българските клубове се представят достойно в Европа, всички печелим.

Печели клубният ни футбол, печели авторитетът на България, печелят нашите деца, които започват да мечтаят и печелят хилядите привърженици, които искат отново да виждат пълни стадиони и силни български отбори.

Пожелаваме успех на трите български отбора в следващите им европейски изпитания. Вярваме, че с достойно представяне ще продължат да защитават авторитета на българския клубен футбол и ще се преборят за място в груповата фаза на европейските клубни турнири.

В същото време изразяваме уважение към представянето на Лудогорец, който се бори до последно, но не успя да преодолее своя съперник.

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#Ботев Пловдив

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