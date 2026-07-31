Азиатската конфедерация подкрепи притовопоставянето на УЕФА и КОНКАКАФ срещу ФИФА

Азиатската футболна конфедерация (АФК) заяви в петък, че "изразява солидарност" с регионалните организации УЕФА и КОНКАКАФ в опозицията им срещу плановете за продажба на дял от световното първенство на частни инвеститори, но не стигна дотам да заплаши с бойкот на събития, организирани от ФИФА, световната футболна федерация, предаде Ройтерс.

В изявление конфедерацията изрази "дълбока загриженост" относно предложеното създаване на търговско дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара – FIFA Forward Enterprise (FFE) – което да управлява световното първенство и другите събития на ФИФА.

"Фактът, че ситуацията е стигнала до точката, в която реалната възможност за бойкот на световното първенство по футбол на ФИФА е станала част от публичния дебат, трябва да тревожи всеки, който се интересува от бъдещето на нашия спорт. Футболът никога не би трябвало да бъде поставен в такова положение", се посочва в изявлението.

В четвъртък президентът на Азиатската конфедерация шейх Салман бин Ибрахим Ал-Халифа заяви в писмо до членуващите федерации, че начинът, по който е било направено предложението, е "напълно неприемлив". АФК заяви, че "предложената FFE не може реалистично да постигне необходимия широк консенсус и единство, изисквани за по-нататъшно развити.

"Световното първенство по футбол на ФИФА е върхът на световния футбол и черпи силата си от участието на всички конфедерации и водещите футболни нации в света“, се изтъква в позицията.

Конфедерацията също така отправи едва прикрита критика към президента на управляващия орган, Джани Инфантино, като заяви, че планът "е разкрил фундаментални слабости в процесите на консултации и вземане на решения във ФИФА, които сега трябва да бъдат отстранени".

Дори след като ФИФА публикува ново изявление в петък, в което се посочва, че на всяка национална федерация "трябва да се даде възможност да разгледа предложението и да има думата при оформянето на собственото си бъдеще", азиатците заявиха, че "основните опасения, свързани с управлението, институционалните процеси и смислените консултации, остават без отговор".

Организацията заяви, че бурната реакция трябва да се превърне в катализатор за институционална реформа във ФИФА и че "смислената демокрация не се измерва единствено с възможността за гласуване".