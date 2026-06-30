Арда Кърджали взе юношески национал на Бразилия

Сериозен трансфер осъществи ръководството на Арда Кърджали, след като подписа с бразилеца Дерик Фернандо да Силва. Той е на 24 години, висок е 195 см и играе на поста централен защитник. След преминаване на задължителните медицински и физически прегледи, Дерик сложи подписа си под договор с клуба за три години. Той веднага се присъедини към лагера на Арда в Боровец.

"Дерик да Силва е роден на 16 май 2002г. в Сантос, Бразилия, където започва да тренира футбол. През кариерата си той е играл за Сантос, Паусо Алегре, Луситания (Португалия) и Варзим (Португалия) от където е привлечен в АРДА. Дерик да Силва е бил част от младежкия национален отбор на Бразилия U16 и U17.

Ръководството на ПФК АРДА, треньорите, футболистите и феновете, пожелават на Дерик Фернандо да Силва много успехи с фланелката на клуба", написаха от клуба.