БФС наказа Хофман и Емерсон, солени глоби за няколко клуба след третия кръг

Левски, ЦСКА, Локомотив Пловдив, Славия, Ботев Пловдив и Спартак Варна са сред санкционираните от Дисциплинарната комисия заради поведението на привържениците си
Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви решенията си след третия кръг на Първа лига, като наложи наказания както на футболисти, така и на редица клубове заради нарушения по трибуните.
Единствените състезатели, които ще пропуснат следващия кръг, са защитникът на ЦСКА 1948 Андре Хофман и футболистът на Лудогорец Емерсон Ривалдо. И двамата са санкционирани с по един мач лишаване от състезателни права, като клубовете им ще трябва да заплатят и съответните парични глоби.
Сред клубовете най-сериозна финансова санкция получи Славия. "Белите“ бяха глобени както за използване на пиротехника, така и за обидни и нецензурни скандирания от страна на своите привърженици. Санкции заради поведението на феновете си получиха още Локомотив София, Левски, Ботев Пловдив, ЦСКА, Спартак Варна и Локомотив Пловдив.
Дисциплинарната комисия наложи наказания и след втория кръг на Втора лига. Най-сериозно засегнат е Черноморец Бургас, който беше санкциониран за използване на димки, хвърляне на пиротехнически средства и възпламеняване на бомбички. Глоби отнесоха още Берое, Спартак Плевен и Етър за различни провинения на техните привърженици.
Освен това ДК отчете общо 32 официални предупреждения за футболисти в efbet Лига и 38 във Втора лига, както и наказания за официални лица от Славия и Монтана. Всички решения на комисията са окончателни и не подлежат на обжалване.