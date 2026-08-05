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БФС наказа Хофман и Емерсон, солени глоби за няколко клуба след третия кръг

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Спорт
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Левски, ЦСКА, Локомотив Пловдив, Славия, Ботев Пловдив и Спартак Варна са сред санкционираните от Дисциплинарната комисия заради поведението на привържениците си

бфс наказа хофман емерсон солени глоби няколко клуба третия кръг
Снимка: Startphoto.bg
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Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви решенията си след третия кръг на Първа лига, като наложи наказания както на футболисти, така и на редица клубове заради нарушения по трибуните.

Единствените състезатели, които ще пропуснат следващия кръг, са защитникът на ЦСКА 1948 Андре Хофман и футболистът на Лудогорец Емерсон Ривалдо. И двамата са санкционирани с по един мач лишаване от състезателни права, като клубовете им ще трябва да заплатят и съответните парични глоби.

Сред клубовете най-сериозна финансова санкция получи Славия. "Белите“ бяха глобени както за използване на пиротехника, така и за обидни и нецензурни скандирания от страна на своите привърженици. Санкции заради поведението на феновете си получиха още Локомотив София, Левски, Ботев Пловдив, ЦСКА, Спартак Варна и Локомотив Пловдив.

Дисциплинарната комисия наложи наказания и след втория кръг на Втора лига. Най-сериозно засегнат е Черноморец Бургас, който беше санкциониран за използване на димки, хвърляне на пиротехнически средства и възпламеняване на бомбички. Глоби отнесоха още Берое, Спартак Плевен и Етър за различни провинения на техните привърженици.

Освен това ДК отчете общо 32 официални предупреждения за футболисти в efbet Лига и 38 във Втора лига, както и наказания за официални лица от Славия и Монтана. Всички решения на комисията са окончателни и не подлежат на обжалване.



#Емерсон Ривалдо #Андре Хофман #БФС

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