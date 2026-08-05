Капитанът на Спартак Варна аут за близо месец след тежка контузия

Спартак Варна ще бъде без своя капитан Деян Лозев поне до началото на септември. Опитният футболист е получил сериозно разтежение на аддуктора на десния крак, което ще го извади от терените за няколко седмици.

Контузията е настъпила по време на първата тренировка след категоричната победа с 3:0 над Черно море в градското дерби. Последвалите два независими медицински прегледа са потвърдили, че травмата е по-сериозна от първоначалните очаквания.

В следващите десет дни Лозев няма да може да започне дори леки тренировъчни занимания. Защитникът ще премине през рехабилитационна програма и курс с инжекции, като едва след това ще започне постепенното му завръщане към пълноценни натоварвания.

Деян Лозев се присъедини към Спартак Варна през януари 2025 година и бързо се превърна в един от лидерите на отбора. Силните му изяви му донесоха капитанската лента, а наскоро той подписа и нов договор с клуба до лятото на 2028 година.

През миналия сезон Лозев имаше ключова роля за запазването на елитния статут на „соколите“. Макар основната му позиция да е десен защитник, той може успешно да действа и като десен халф, което прави отсъствието му сериозен проблем за наставника Ясен Петров в началото на новата кампания.



