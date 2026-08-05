Ливърпул насочи поглед към таланта на ПСЖ Ибрахим Мбайе

Ливърпул обмисля привличането на едно от най-обещаващите млади крила във френския футбол. Според информация на Sky Sports, английският шампион е започнал проучвания относно възможността да привлече футболиста на Пари Сен Жермен Ибрахим Мбайе.

18-годишният сенегалски национал, който играе предимно по десния фланг на атаката, проявява интерес към трансфер на "Анфийлд“. Именно тази зона е приоритет за подсилване на тима след напускането на клубната легенда Мохамед Салах в края на миналия сезон.

От Ливърпул продължават да следят и съотборника на Мбайе в ПСЖ Брадли Баркола, но интересът към двамата футболисти е независим. На този етап официална оферта не е отправена нито за Мбайе, нито за Баркола, като високата оценка от около 145 милиона паунда за последния сериозно усложнява евентуална сделка.

Новият мениджър Андони Ираола държи отборът да разполага с богати опции по крилата, тъй като именно играта по фланговете е сред основните елементи в неговата футболна философия. Плановете на клуба са до края на трансферния прозорец да има петима флангови нападатели, като един от тях трябва да бъде млад талант с потенциал за развитие.

Ибрахим Мбайе е продукт на академията на Пари Сен Жермен и дебютира за първия тим още през август 2024 година, когато беше едва на 16 години. До момента той има 42 мача за парижани, а през ноември 2025 година дебютира и за националния отбор на Сенегал, след като преди това премина през юношеските формации на Франция.

На световното първенство през 2026 година Мбайе записа името си в историята, превръщайки се в най-младия африкански футболист, отбелязал гол на Мондиал. Той постигна това на 18 години и 143 дни при поражението на Сенегал с 1:3 от Франция.