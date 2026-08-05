Арсенал договори Бруно Гимараеш за 75 милиона паунда, бразилецът е пред медицински прегледи

Арсенал е постигнал споразумение с Нюкасъл за трансфера на бразилския национал Бруно Гимараеш. Според информация на Sky Sports, двата клуба са се разбрали за сделка на стойност 75 милиона паунда, а халфът вече е получил разрешение да премине задължителните медицински прегледи преди официалното си представяне.

28-годишният полузащитник е уведомил ръководството на Нюкасъл още по-рано през лятото, че би желал да премине в Арсенал, ако бъде отправена подходяща оферта. Първоначалното предложение на "артилеристите“ е било отхвърлено, но след нов кръг от преговори страните са стигнали до договорка.

Бруно Гимараеш пристигна на "Сейнт Джеймсис Парк“ през 2022 година от Лион срещу 40 милиона паунда. С екипа на Нюкасъл той изигра 195 мача, в които отбеляза 31 гола, и се утвърди като един от най-добрите халфове във Висшата лига, а впоследствие получи и капитанската лента.

От Нюкасъл са направили всичко възможно да задържат своя лидер, но са били категорични, че ще го продадат единствено при оферта, отговаряща на финансовите им изисквания. Самият футболист е запазил професионално отношение до последно, като се е присъединил към подготвителния лагер на отбора в Испания и не е оказвал натиск за трансфера.

Сделката е поредната значима раздяла за "свраките“ през това лято след продажбите на Сандро Тонали и Антъни Гордън, като приходите от изходящи трансфери вече надхвърлят 240 милиона паунда.

За Арсенал привличането на Гимараеш е пореден сериозен ход в амбицията на Микел Артета да защити титлата си във Висшата лига и да атакува трофея в Шампионската лига. Очаква се бразилецът да оформи впечатляващо партньорство в халфовата линия с Деклан Райс, Мартин Субименди и капитана Мартин Йодегор.