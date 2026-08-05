БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за...
Чете се за: 02:52 мин.
Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата,...
Чете се за: 04:25 мин.
Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи,...
Чете се за: 00:52 мин.
Детската болница в Бургас посрещна първите си пациенти
Чете се за: 01:00 мин.
Публикуваха четвъртото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал договори Бруно Гимараеш за 75 милиона паунда, бразилецът е пред медицински прегледи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Нюкасъл прие офертата на шампиона на Англия, а капитанът на „свраките“ получи разрешение да финализира трансфера си на "Емиратс“

Арсенал договори Бруно Гимараеш за 75 милиона паунда, бразилецът е пред медицински прегледи
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Арсенал е постигнал споразумение с Нюкасъл за трансфера на бразилския национал Бруно Гимараеш. Според информация на Sky Sports, двата клуба са се разбрали за сделка на стойност 75 милиона паунда, а халфът вече е получил разрешение да премине задължителните медицински прегледи преди официалното си представяне.

28-годишният полузащитник е уведомил ръководството на Нюкасъл още по-рано през лятото, че би желал да премине в Арсенал, ако бъде отправена подходяща оферта. Първоначалното предложение на "артилеристите“ е било отхвърлено, но след нов кръг от преговори страните са стигнали до договорка.

Бруно Гимараеш пристигна на "Сейнт Джеймсис Парк“ през 2022 година от Лион срещу 40 милиона паунда. С екипа на Нюкасъл той изигра 195 мача, в които отбеляза 31 гола, и се утвърди като един от най-добрите халфове във Висшата лига, а впоследствие получи и капитанската лента.

От Нюкасъл са направили всичко възможно да задържат своя лидер, но са били категорични, че ще го продадат единствено при оферта, отговаряща на финансовите им изисквания. Самият футболист е запазил професионално отношение до последно, като се е присъединил към подготвителния лагер на отбора в Испания и не е оказвал натиск за трансфера.

Сделката е поредната значима раздяла за "свраките“ през това лято след продажбите на Сандро Тонали и Антъни Гордън, като приходите от изходящи трансфери вече надхвърлят 240 милиона паунда.

За Арсенал привличането на Гимараеш е пореден сериозен ход в амбицията на Микел Артета да защити титлата си във Висшата лига и да атакува трофея в Шампионската лига. Очаква се бразилецът да оформи впечатляващо партньорство в халфовата линия с Деклан Райс, Мартин Субименди и капитана Мартин Йодегор.

Свързани статии:

Арсенал удари на камък с първата оферта за Бруно Гимараеш, Нюкасъл отказва да се раздели с капитана си
Арсенал удари на камък с първата оферта за Бруно Гимараеш, Нюкасъл отказва да се раздели с капитана си
Бразилският национал е заявил желание да премине при шампионите на...
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Арсенал ФК #Бруно Гимараеш #ФК Нюкасъл

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
3
Юлиян Попов: Нивото на река Дунав няма да се вдигне с един дъжд
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските изкупни цени
4
Производители на дини не берат продукцията си заради ниските...
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от „Граф Игнатиево“
5
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от...
Умира ли рибата в река Дунав: Как ниските нива на водата влияят на биоразнообразието?
6
Умира ли рибата в река Дунав: Как ниските нива на водата влияят на...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
2
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
3
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
4
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
5
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
6
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...

Още от: Европейски футбол

Христо Янев: Не трябва да залитаме и да се превъзнасяме
Христо Янев: Не трябва да залитаме и да се превъзнасяме
Хъл Сити си осигури услиготе на вратар Хъл Сити си осигури услиготе на вратар
Чете се за: 01:32 мин.
Селтик успокои феновете: Мартин О'Нийл ще бъде изписан до два дни Селтик успокои феновете: Мартин О'Нийл ще бъде изписан до два дни
Чете се за: 01:12 мин.
Нова дата за конгреса на УЕФА Нова дата за конгреса на УЕФА
Чете се за: 02:30 мин.
Лука Модрич: Леао е сред най-добрите в света и се надявам да остане в Милан Лука Модрич: Леао е сред най-добрите в света и се надявам да остане в Милан
Чете се за: 01:40 мин.
Едон Жегрова донесе минимален успех на Ювентус срещу Челси в Хонконг Едон Жегрова донесе минимален успех на Ювентус срещу Челси в Хонконг
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от Министерството на иновациите
Неоторозиран достъп, засягащ административни мрежи, засякоха от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София Антимафиоти от Русе първи засекли следите на групата, произвеждала фентанил в София
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка Разкриха нелегален цех за зехтин край София, задържаха 7 тона продукт без марка
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски Сметната палата образува производство за конфликт на интереси при Делян Пеевски
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Кабинетът одобри бюджетната процедура за 2027 г.
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Задържаха у нас организатор на международна мрежа за наркотрафик...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Поне 17 жертви и 45 ранени в Украйна след поредните руски удари
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Дрон с експлозиви е намерен на летището в Лайпциг
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ