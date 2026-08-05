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Ян Диоманде се завърна в лагера на РБ Лайпциг, трансферът в Реал Мадрид остава под въпрос

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19-годишният талант от Кот д'Ивоар се присъедини към подготовката на германския клуб в Австрия, докато преговорите с "кралете“ продължават без окончателно споразумение

Ян Диоманде се завърна в лагера на РБ Лайпциг, трансферът в Реал Мадрид остава под въпрос
Снимка: БГНЕС
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Един от най-желаните млади футболисти в Европа Ян Диоманде се присъедини към предсезонния лагер на РБ Лайпциг в австрийския Заалфелден, въпреки че около бъдещето му продължават да се въртят сериозни трансферни спекулации.

19-годишното крило от Кот д'Ивоар пропусна първите дни от подготовката заради заболяване, но след възстановяването си се включи към съотборниците си. Междувременно преговорите между РБ Лайпциг и Реал Мадрид продължават, макар че към момента двете страни все още не са постигнали споразумение.

Според информации германският клуб вече е отхвърлил първата оферта на испанския гранд в размер на 105 милиона евро, като настоява за гарантирани 120 милиона. Допълнително усложнение в евентуалната сделка създава спор между настоящите и бившите представители на футболиста относно мениджърските му права.

Диоманде пристигна в Лайпциг преди година от Леганес срещу 20 милиона евро и бързо се превърна в една от големите звезди на отбора. През миналия сезон той впечатли с 12 гола и 9 асистенции, а силното му представяне за националния отбор на Кот д'Ивоар на Световното първенство допълнително повиши интереса към него.

Освен Реал Мадрид, към младия офанзивен футболист интерес проявяват още Пари Сен Жермен и Ливърпул, което обещава една от най-интригуващите трансферни саги до края на летния прозорец.

РБ Лайпциг ще открие новия сезон на 22 август с гостуване на Айнтрахт Трир в турнира за Купата на Германия, а седмица по-късно приема Борусия Мьонхенгладбах в първия си двубой от новото първенство в Бундеслигата.

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#Ян Диоманде #РБ Лайпциг

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