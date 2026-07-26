Реал Мадрид е на часове от трансфера на Ян Диоманде

Реал Мадрид е съвсем близо до привличането на нападателя Ян Диоманде. Според информация от испанските медии сделката навлиза във финалната си фаза, като остава единствено да бъдат уточнени последните детайли между "кралския клуб“ и РБ Лайпциг.

Ръководството на испанския гранд вече е постигнало пълно споразумение с национала на Кот д'Ивоар относно личните му условия. Заплатата, както и срокът на договора, са договорени, а остава единствено официалното подписване на контракта.

Преговорите между двата клуба също са в напреднал етап. Очаква се трансферната сума да бъде между 115 и 120 милиона евро, като страните доуточняват последните административни подробности и обменят необходимата документация.

В Реал Мадрид са оптимисти, че сделката ще бъде финализирана в рамките на следващите часове. Не е изключено официалното представяне на Диоманде да бъде още в понеделник, което би означавало, че нападателят няма да се присъедини към предсезонната подготовка на РБ Лайпциг.

Новият наставник на германския клуб Мартин Демикелис е насрочил завръщането на футболистите, участвали на Световното първенство, именно за началото на новата седмица. Ако трансферът бъде финализиран навреме, Диоманде няма да се включи в тренировките на „биковете“.

При осъществяване на сделката 22-годишният котдивоарец ще стане петото ново попълнение в състава на Реал Мадрид през това лято и ще продължи амбициозната селекционна кампания на испанския гранд.