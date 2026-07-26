БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид е на часове от трансфера на Ян Диоманде

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

"Кралският клуб“ е постигнал пълно споразумение с футболиста, а финалните детайли с РБ Лайпциг се уточняват преди официалното обявяване

Реал Мадрид е на часове от трансфера на Ян Диоманде
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Реал Мадрид е съвсем близо до привличането на нападателя Ян Диоманде. Според информация от испанските медии сделката навлиза във финалната си фаза, като остава единствено да бъдат уточнени последните детайли между "кралския клуб“ и РБ Лайпциг.

Ръководството на испанския гранд вече е постигнало пълно споразумение с национала на Кот д'Ивоар относно личните му условия. Заплатата, както и срокът на договора, са договорени, а остава единствено официалното подписване на контракта.

Преговорите между двата клуба също са в напреднал етап. Очаква се трансферната сума да бъде между 115 и 120 милиона евро, като страните доуточняват последните административни подробности и обменят необходимата документация.

В Реал Мадрид са оптимисти, че сделката ще бъде финализирана в рамките на следващите часове. Не е изключено официалното представяне на Диоманде да бъде още в понеделник, което би означавало, че нападателят няма да се присъедини към предсезонната подготовка на РБ Лайпциг.

Новият наставник на германския клуб Мартин Демикелис е насрочил завръщането на футболистите, участвали на Световното първенство, именно за началото на новата седмица. Ако трансферът бъде финализиран навреме, Диоманде няма да се включи в тренировките на „биковете“.

При осъществяване на сделката 22-годишният котдивоарец ще стане петото ново попълнение в състава на Реал Мадрид през това лято и ще продължи амбициозната селекционна кампания на испанския гранд.

#Ян Диоманде #ФК Реал Мадрид #РБ Лайпциг

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ
3
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
Техеран с обвинения срещу Киев
6
Техеран с обвинения срещу Киев

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
3
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
5
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
6
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче

Още от: Европейски футбол

Пламен Андреев започна сезона със загуба в унгарския елит
Пламен Андреев започна сезона със загуба в унгарския елит
Галатасарай натиска за Рафаел Леао, Милан настоява за постоянен трансфер Галатасарай натиска за Рафаел Леао, Милан настоява за постоянен трансфер
Чете се за: 01:30 мин.
Арсенал готви подобрена оферта за Бруно Гимараеш Арсенал готви подобрена оферта за Бруно Гимараеш
Чете се за: 02:25 мин.
Федерико Киеза: Започва нова глава в Ливърпул, мисля единствено за клуба Федерико Киеза: Започва нова глава в Ливърпул, мисля единствено за клуба
Чете се за: 02:37 мин.
ПСЖ постави цена от 170 милиона евро на Брадли Баркола ПСЖ постави цена от 170 милиона евро на Брадли Баркола
Чете се за: 01:27 мин.
Дани Олмо отвърна на Аяла: Не съжалява, просто не казва истината Дани Олмо отвърна на Аяла: Не съжалява, просто не казва истината
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ заради нападението в Берлин Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ заради нападението в Берлин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен? Политически страсти - има ли единен десен кандидат за президент наесен?
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Продължава най-мащабната евакуация в мирно време заради пожарите...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
"Огънят премина, паметта остава“ - жителите на Рани луг,...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Ще има ли нов механизъм за определяне размера на минималната заплата?
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Атанас Пеканов: България ще преговаря до последно с ЕС за...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ