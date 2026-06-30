БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на...
Чете се за: 00:35 мин.
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха...
Чете се за: 03:27 мин.
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не...
Чете се за: 02:32 мин.
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са...
Чете се за: 01:22 мин.
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спартак 1918 Варна привлече Закария Тиндано

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази
Спартак 1918 Варна привлече Закария Тиндано
Слушай новината

Спартак 1918 Варна привлече Закария Тиндано, съобщават от клуба.

Защитникът пристига във Варна под наем от елитния турски Гьозтепе. Футболистът от Кот д`Ивоар е собственост на един от водещите клубове в турската Суперлига, а у нас вече бе част от състава на Ботев Пловдив.
Закария Тиндано е младежки национал на Кот д’Ивоар.

Oфициално договорът му влиза в сила от 1 юли.

"Пожелаваме на Закария здраве, много успехи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка! Добре дошъл в Спартак, Закария!", написаха от варненския клуб.

По-рано днес от тима съобщиха, че са подписали с юношата на Левски Кристиян Йовов.

#Закария Тиндано #ФК Спартак 1918

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев
3
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският...
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
4
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ е копродуцент
5
Започнаха снимките на новия български филм "Пилоти", БНТ...
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии
6
От 7 юли започва изплащането на осъвременените пенсии

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Български футбол

Левски обяви трансферите на полузащитниците Мехди Мубарик и Сержиньо
Левски обяви трансферите на полузащитниците Мехди Мубарик и Сержиньо
Арда Кърджали взе юношески национал на Бразилия Арда Кърджали взе юношески национал на Бразилия
Чете се за: 01:10 мин.
И в Кюстендил почетоха паметта на легендите на българския футбол Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков И в Кюстендил почетоха паметта на легендите на българския футбол Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков
Чете се за: 01:10 мин.
Мехди Мубарик обяви трансфера си в Левски преди официалното представяне Мехди Мубарик обяви трансфера си в Левски преди официалното представяне
Чете се за: 02:07 мин.
Славия сменя съперника си за първата контрола от лятната подготовка Славия сменя съперника си за първата контрола от лятната подготовка
Чете се за: 01:17 мин.
Левски отбеляза 55 години от кончината на Георги Аспарухов и Никола Котков Левски отбеляза 55 години от кончината на Георги Аспарухов и Никола Котков
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно задача по охрана на въздушното ни пространство
След сигнал за незаконна намеса на борда: ВВС изпълниха успешно...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на плажа в Ахелой Трима туристи пострадаха при инцидент с атракцион на плажа в Ахелой
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Европейската прокуратура задържа осем души, заподозрени за измама със субсидии Европейската прокуратура задържа осем души, заподозрени за измама със субсидии
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Литаско" вдигна запора на доставките на петрол от утре...
Чете се за: 03:30 мин.
Икономика
Мазут по плажовете край Бургас, но водата остава чиста, сочат...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Европейска делегация в Анкара - ще търси ли ЕС по-тесни връзки с...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ