Спартак 1918 Варна привлече Закария Тиндано, съобщават от клуба.

Защитникът пристига във Варна под наем от елитния турски Гьозтепе. Футболистът от Кот д`Ивоар е собственост на един от водещите клубове в турската Суперлига, а у нас вече бе част от състава на Ботев Пловдив.

Закария Тиндано е младежки национал на Кот д’Ивоар.

Oфициално договорът му влиза в сила от 1 юли.

"Пожелаваме на Закария здраве, много успехи и незабравими моменти със синьо-бялата фланелка! Добре дошъл в Спартак, Закария!", написаха от варненския клуб.

По-рано днес от тима съобщиха, че са подписали с юношата на Левски Кристиян Йовов.