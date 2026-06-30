Левски разби Радник при официалното представяне на отбора

Левски завърши лятната си подготовка с разгромна победа над сръбския Радник (Сурдулица). „Сините“ изиграха страхотен мач, а две от новите попълнения блеснаха. Рейналдо се разписа, а португалският халф Сержиньо също го направи, при това след само 7 минути на терена.

Преди срещата „сините“ представиха отбора за новия сезон, а също така почетоха и 55-ата годишнината от гибелта на Георги Аспарухов и Никола Котков.

Левски започна активно срещата и още в 9-ата минута дойде първата добра ситуация. Кусо и Камдем разиграха отдясно, а крайният бранител центрира в наказателното поле. Там обаче Переа се засуети и не отправи удар.

В 13-ата минута Рейналдо се показа по най-добрия възможен начин пред „сините“ фенове, като отбеляза първия си гол на стадион „Георги Аспарухов“. Той получи една топка в центъра на терена, финтира бранител и превзе терен към наказателното поле, където шутира и вкара за 1:0.

„Сините“ продължиха да се забавляват и да изпускат положение след положение. В 38-ата минута Кусо отново се понрави с финт отдясно и бе фаулиран. След това той центрира, а Кристиан Димитров стреля над вратата.

В последната минута на първото полувреме Левски вкара и втори гол. Бала нахлу в наказателното поле, но бе спрян от бранител на Радник. Топката обаче попадна в Майкон, който вкара за 2:0.

Второто полувреме започна с положение за гостите. Александър Пейович удари горната греда с мощен шут.

В 56-ата минута Левски направи преднината си класическа. Рейналдо нахлу на скорост в наказателното поле и стреля, но бе спрян с поредната прекрасна изява на стража на гостите. Топката се върна обаче в него и той страхотно намери Бала, който реализира – 3:0.

В 65-ата минута в игра се появиха и последните две нови попълнения на „сините“ Сержиньо и Мубарик.

В 72-ата минута точно единият от тях – Сержиньо реализира дебютния си гол. Майкон и Око-Флекс разиграха отлично отляво, а бразилецът извади топката към точката на дузпата, където португалският халф реализира – 4:0.

В 76-ата минута Левски вкара пети гол. Отново прекрасна атака отляво завърши с пас към Око-Флекс, който реализира с прецизен шут – 5:0.

До края на срещата „сините“ можеха да вкарат още попадения, но в крайна сметка двубоят приключи при 5:0.