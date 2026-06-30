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И в Кюстендил почетоха паметта на легендите на българския футбол Георги Аспарухов-Гунди и Никола Котков

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Всяка година на 30 юни в Кюстендил се отслужва традиционна панихида в памет на Гунди и Котков пред параклиса „Св. Георги Победоносец“, който се намира до стадион „Осогово“ в Кюстендил

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Снимка: БТА
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Жители на Кюстендил и спортни деятели почетоха днес паметта на легендите на българския футбол Георги Аспарухов–Гунди и Никола Котков, загинали на 30 юни 1971 година в автомобилна катастрофа край прохода Витиня.

Областният управител Атанас Гергинов също отдаде почит на двамата големи спортисти. Почетена беше и паметта на други местни спортни деятели.

Всяка година на 30 юни в Кюстендил се отслужва традиционна панихида в памет на Гунди и Котков пред параклиса „Св. Георги Победоносец“, който се намира до стадион „Осогово“ в Кюстендил.

Навършват се 55 години от тяхната гибел, но те не са забравени. Оставили са ярка следа и като спортисти и като пример за подражание. Играли са някога за една малка заплата и не са предали държавата и клубния си отбор, каза пред журналисти Слави Илиев – председател на клуб „Торсида“ – Кюстендил.

Параклисът в Кюстендил беше изграден през 2016 година.

#Георги Аспарухов - Гунди

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