Славия сменя съперника си за първата контрола от лятната подготовка

Славия ще започне серията си от контролни срещи по време на лятната подготовка с мач срещу румънския Ботошани, съобщиха официално от столичния клуб. Проверката ще се състои на 1 юли от 18:30 часа в Банско.

Първоначално „белите“ трябваше да премерят сили с Хебър, но ден преди срещата настъпи промяна в програмата и румънският тим ще бъде първият съперник на водения от Златомир Загорчич отбор.

Ботошани завърши на девето място в румънското първенство през изминалия сезон и ще използва двубоя като част от подготовката си за новата кампания.

Това ще бъде първата проверка на Славия това лято, след като предвиденият по-рано контролен мач беше отменен заради трагичните събития от миналата седмица, когато двама млади футболисти на клуба загинаха при автомобилна катастрофа.

Контролата срещу Ботошани ще даде възможност на треньорския щаб да направи първи по-сериозни изводи за състоянието на отбора в хода на подготовката за новия сезон.