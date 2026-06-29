ЦСКА 1948 разгроми Партизан в контрола

ЦСКА 1948 победи Партизан (Белград) с 3:0 в контрола, играна в Словения.

Георги Русев и Жул Майер направиха пропуски за българския тим, преди Русев да бъде фаулиран в наказателното поле, а голмайсторът от миналия сезон Мамаду Диало да превърне в гол отсъдената дузпа - 1:0.

В 56-ата минута Мейер пусна пас към национала Георги Русев, който с диагонален удар направи 2:0.

В самия край на срещата резервата на "червените" Атанас Илиев оформи класиката - 3:0 с удар с глава.



В сряда тимът на Александър Александров ще играе проверка срещу словенския Марибор.

Съставът на ЦСКА 1948: Петър Маринов, Диего Медина, Андре Хофман, Лаша Двали, Фурат Султани, Георги Русев, Ектор Куеяр, Флориан Кребс, Фредерик Масиел, Мамаду Диало, Жул Мейер.