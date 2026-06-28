Турски съдия ще ръководи реванша между Левски и Борац в Шампионската лига

Турският съдия Огузхан Чакър ще ръководи реванша между Левски и Борац Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига, обявиха от УЕФА.

Двубоят ще се играе на 14 юли от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов“ в София. Помощници на 28-годишния арбитър ще бъдат неговите сънародници Абдула Йозкара и Берсан Дуран, а четвърти съдия е Батухан Колак. За ВАР ще отговарят Онур Йозютопрак и Еркан Енгин.

Чакър е международен съдия от миналата година и за първи път ще ръководи мач от Шампионската лига при мъжете. До момента той има опит в квалификациите на Лигата на конференциите, както и в младежката Шампионска лига.

Младият арбитър от Балъкесир е смятан за едно от перспективните имена в турското съдийство. През миналия сезон му беше поверено и дербито между Фенербахче и Бешикташ за Купата на Турция.

Статистиката показва, че Чакър не се колебае при дисциплинарните решения. В 38 мача през миналата кампания той е показал 150 жълти и 4 червени картона, както и е отсъдил 15 дузпи.

Първата среща между Борац и Левски е на 7 юли в Баня Лука, като за нея все още няма официално съдийско назначение.