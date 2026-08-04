Якуб Нееструп: ЦСКА 1948 не е отбор, който мисли само за защита

Старши треньорът на Панатинайкос Якуб Нееструп демонстрира уважение към ЦСКА 1948 преди първия двубой между двата тима от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Датският специалист предупреди своите футболисти, че българският представител не разчита единствено на здрава защита и притежава сериозни качества в офанзивен план.

"Не съм съгласен, че ЦСКА 1948 е отбор, ориентиран към защитата. Те знаят как да атакуват добре. И гръцките отбори знаят как да атакуват добре. Не бива да се изправяме срещу тях по същия начин“, заяви Нееструп на официалната си пресконференция преди срещата в Атина.

Наставникът на "детелините“ коментира и представянето на отбора срещу унгарския Пакш в предишния кръг, като призна, че Панатинайкос все още не показва най-доброто си лице.

"Не обещавах красив футбол от първия ден. Обещах, че ще направим всичко за резултата. В квалификациите няма лесни съперници. Ние сме фаворити, но със сигурност няма да ни бъде лесно“, каза още датчанинът.

Нееструп разкри още, че нападателят Андрюс Тетей пропуска срещата заради вирусно заболяване, но очаква в следващите две-три седмици всички футболисти да бъдат на разположение. Според него ключът към успеха срещу ЦСКА 1948 ще бъде по-доброто владеене на топката и по-ефективното завършване на създадените положения.

Първият мач между Панатинайкос и ЦСКА 1948 е в сряда вечер на Олимпийския стадион в Атина, а реваншът е седмица по-късно в София.







